Dziewięciu członków obwodowej komisji wyborczej w Wieńcu odpowie przed sądem za poważne błędy podczas liczenia głosów w II turze wyborów prezydenckich. Prokuratura ustaliła, że w wyniku nieprawidłowości proceduralnych doszło do zamiany wyników dwóch kandydatów. Część podejrzanych przyznała się do winy, wszystkim grozi do trzech lat więzienia.

Dziewięciu członków obwodowej komisji wyborczej w Wieńcu odpowie przed sądem za poważne błędy podczas liczenia głosów w II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne) / Andrzej Jackowski / PAP

W Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w II turze wyborów prezydenckich do zamiany głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Ogłoszone wyniki mówiły o 466 głosach na kandydata popieranego przez PiS i 331 na kandydata Koalicji Obywatelskiej, a w rzeczywistości wynik było odwrotny.

Rzecznik prasowy włocławskiej prokuratury Arkadiusz Arkuszewski powiedział w środę Polskiej Agencji Prasowej, że przewodniczący komisji, jego zastępca i siedmiu członków usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków. Miało to polegać na niesporządzeniu ręcznego projektu protokołu głosowania oraz braku sprawdzenia przez odczytanie na głos danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego protokołu i brakiem porównania z wynikami z ręcznie sporządzonym projektem protokołu - wyjaśnił.

Wskazał, że wszystkim dziewięciu osobom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Pięć osób się przyznało. Jedna osoba złożyła oświadczenie, że nie potrafi się odnieść do tego zarzutu, a trzy pozostałe osoby się nie przyznały. Wszyscy podejrzani składali wyjaśnienia - powiedział rzecznik włocławskiej prokuratury.

Kwalifikacja prawna wobec dziewięciu podejrzanych jest taka sama, ale przewodniczący i zastępca dodatkowo byli odpowiedzialni za przekazanie protokołu operatorowi informatycznemu.

Nieprawidłowości bez wpływu na wynik wyborów

W II turze wyborów prezydenckich w Polsce odnotowano pewne nieprawidłowości, jednak - według oficjalnych ustaleń Państwowej Komisji Wyborczej oraz obserwatorów - nie miały one wpływu na ostateczny wynik głosowania.

Najczęściej zgłaszane nieprawidłowości dotyczyły:

problemów z liczeniem głosów w niektórych komisjach,

pojedynczych przypadków niewłaściwego wydawania kart do głosowania,

incydentów związanych z naruszeniem ciszy wyborczej.

Sąd Najwyższy oraz prokuratura prowadziły postępowania wyjaśniające, jednak nie stwierdzono masowych lub systemowych naruszeń, które mogłyby podważyć ważność wyborów. Międzynarodowi obserwatorzy (m.in. OBWE) ocenili, że głosowanie w II turze wyborów prezydenckich przeprowadzono w sposób profesjonalny i sprawny, choć mieli kilka zastrzeżeń .

W II turze wyborów prezydenckich zwyciężył popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. głosów. Jego rywal - kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - zyskał poparcie 49,11 głosujących Polaków. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia.