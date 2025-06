Rafał Trzaskowski z wynikiem 50,3 proc., Karol Nawrocki z kolei - 49,7 proc. - to sondażowe wyniki exit poll pracowni Ipsos. Mamy do Was pytanie: Czy jesteś zadowolony/zadowolona z wyniku wyborów prezydenckich 2025? Głosować możecie w sondzie, którą znajdziecie poniżej. Bądźcie z nami przez cały wyborczy wieczór na RMF24.pl, słuchajcie Faktów RMF FM i Radia RMF24. Mamy dla Was ciekawostki zza kulis, relacje ze sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego oraz komentarze ekspertów. Bądźcie z nami.

Wyniki exit poll - II tura wyborów prezydenckich 2025 / PAP, Leszek Szymański/East News, Pawel Wodzynski / PAP Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Znamy sondażowe wyniki exit poll II tury wyborów prezydenckich. 50,3 proc. - tyle otrzymał Rafał Trzaskowski. 49,7 proc. - to wynik Karola Nawrockiego. Według sondaży exit poll frekwencja wyniosła 72,8. Mamy do Was pytanie - Czy jesteś zadowolony/zadowolona z wyniku wyborów prezydenckich 2025? Głosować możecie w poniższej sondzie.

Ankieta Czy jesteś zadowolony z wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich 2025? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś zadowolony z wyniku drugiej tury wyborów prezydenckich 2025? Tak 44.56% Nie 50.74% Nie mam zdania 4.7%

głosów: 5163 Bądźcie z nami przez cały wyborczy wieczór i nie tylko W RMF FM, Radiu RMF24 oraz na RMF24.pl znajdziecie specjalne wydania Faktów i Wieczór Wyborczy , który prowadzą Tomasz Staniszewski i Tomasz Terlikowski. Podajemy nie tylko wyniki exit poll, ale relacjonujemy także reakcje płynące ze sztabów i pogłębione analizy ekspertów i polityków. Bądźcie z nami i śledźcie relację na żywo.