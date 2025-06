Krynica Morska w Pomorskiem - to w tej miejscowości frekwencja w głosowaniu do godziny 17:00 jest najwyższa w całej Polsce i wynosi 81,75 proc. Najmniej głosujących do godz. 17:00 odnotowano w gminie Walce na Opolszczyźnie. Tam do urn udało się 36,40 proc. wyborców.

Druga tura wyborów prezydenckich 2025. PKW podała dane o frekwencji do godz. 17:00 / Pawel Wodzynski/East News / East News Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ogólna frekwencja na godz. 17 wynosi 54,91 proc. Gdzie osoby uprawnione do oddania głosu okazują się być najbardziej zmobilizowane? Otóż w Krynicy Morskiej w województwie pomorskim. Tam: frekwencja do godziny 17:00 wyniosła 81,75 proc.,

uprawnionych do głosowania jest 3195 osób,

do godz. 17:00 zagłosowało 2612 osób. Najmniejsza frekwencja - jak podała PKW - jest natomiast w gminie Walce w województwie opolskim. Tam: frekwencja do godziny 17:00 wyniosła 36,40 proc.

uprawnionych do głosowania jest 4137 osób,

do godz. 17:00 zagłosowało 1506 osób. Wiadomo też, że w przyjaznym, żartobliwym tonie o wyższą frekwencję "założyła się" była i obecna stolica Polski. Jak licznie do godz. 17:00 głosowali mieszkańcy Krakowa, a jak licznie mieszkańcy Warszawy?

Warszawa - 61,45% proc.,

Kraków - 58,98 proc. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 21:00. Przed nami ostatnie minuty głosowania. PKW: Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła 54,91 proc. / Adam Ziemienowicz / PAP Frekwencja na godz. 17:00 / Adam Ziemienowicz / PAP