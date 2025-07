"Jestem przekonany, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania prezydenta elekta z Donaldem Tuskiem" - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prasowy Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Jak zaznaczył, liczy na to, że wkrótce szef rządu wystosuje zaproszenie do nowej głowy państwa. Wczoraj Karol Nawrocki stwierdził, że Donald Tusk to najgorszy premier Polski po 1989 roku.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Piotr Salak zauważył, że na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego nie będzie Lecha Wałęsy. Zgromadzenie Narodowe i zaprzysiężenie prezydenta - tak obiektywnie patrząc na tę uroczystość - to święto polskiej demokracji i brak obecności Lecha Wałęsy świadczy o tym, że niepoważnie traktuje po pierwsze wyborców, tych, którzy zdecydowali się wybrać Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej, po drugie niepoważnie traktuje urząd prezydenta, a po trzecie niepoważnie traktuje posłów i senatorów - przyznał Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prasowy prezydenta elekta przyznał też, że Karol Nawrocki z pewnością spotka się również z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Jaka będzie polityka zagraniczna Karola Nawrockiego?

W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że jedną z jego pierwszych podróży będzie wyjazd do Stanów Zjednoczonych przez Watykan. W Stolicy Apostolskiej miałby odwiedzić grób św. Jana Pawła II, a później w USA spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem.

Jak przyznał Rafał Leśkiewicz, wszystkie wizyty prezydenta elekta będą planowane po 6 sierpnia. Na pewno jednym z pierwszych spotkań będzie sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ponieważ tak wypada w kalendarzu obowiązków. Natomiast wizyta w Stanach Zjednoczonych jest przygotowywana. Trudno w tej chwili przesądzić, czy będzie jeździł na szczyty unijne, w zasadzie nie ma dyskusji na razie na ten temat - powiedział rzecznik prasowy prezydenta elekta w Porannej rozmowie w RMF FM.

Leśkiewicz zaznaczył także, że na pewno dojdzie do spotkania Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie będzie niezwykle ważne, ale prezydent elekt kilkukrotnie już powiedział między innymi w Chełmie podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej, co jest istotnym elementem współpracy z Ukrainą. Odkładając na bok kwestie wyłącznie historyczne i koncentrując się na kwestiach politycznych, to bez wątpienia Ukraina jest dla nas ważnym partnerem i będziemy Ukrainę nadal wspierać. Pan prezydent Karol Nawrocki jest zwolennikiem ścisłej współpracy z Ukrainą - mówił rzecznik.

Jak jednak dodał, warunkiem współpracy i partnerskich relacji z Ukrainą jest zgoda Ukraińców na prowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacji na Wołyniu.

Polityka krajowa

Podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że zwoła referendum prawnicze. Na czym ma ono dokładnie polegać, tego Rafał Leśkiewicz nie wyjaśnił. Jednak jak zapewnił, wszystko zostanie ogłoszone przez samego prezydenta po 6 sierpnia.

Jak powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, nie jest to jedyne referendum, jakie ma w planach prezydent elekt. Samo zgłaszanie inicjatyw referendalnych w sytuacji, kiedy mamy pół miliona głosów i obywatele chcą referendum, to obok tego nie można przejść tak zupełnie obojętnie, wyrzucić do kosza pół miliona głosów obywateli w sprawach dla nich ważnych - przyznał.

Możliwym referendum będzie także to odnośnie paktu migracyjnego. Leśkiewicz zaznaczył, że Karol Nawrocki jest przeciwnikiem nielegalnej masowej migracji. Gospodarz rozmowy zwrócił jednak uwagę, że zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to poziom migracji spada.

W opinii pana prezydenta elekta sytuacja, która jest obecnie w Polsce związana z nielegalną migracją, jest sytuacją wymagającą rozwagi i wymagającą wsłuchania się w głos obywateli - przekazał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Pierwszą inicjatywą Karola Nawrockiego ma być złożenie projektu ustawy o CPK, a kolejnymi związane z pancerzem podatkowym i sprawami rolnymi.

Przeszłość Karola Nawrockiego

Piotr Salak zapytał swojego gościa o to, czy nowy prezydent będzie chciał opowiedzieć o swojej przeszłości, która wzbudziła niepokój u dużej części Polaków. Ale pan Karol Nawrocki o tej przeszłości opowiedział. Nie ma znaków zapytania w jego przeszłości. Jego biogram i życiorys został prześwietlony na wskroś przez dziennikarzy w trakcie kampanii wyborczej - zaznaczył Rafał Leśkiewicz.

Oczywiście, że to jest naturalne, że ta nieufność jest po tym, co zrobiono Karolowi Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej, kiedy odrzucono go błotem, kiedy manipulowano, kłamano na jego temat. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jest pozew skierowany chociażby przeciwko Onetowi, zarówno cywilny, jak i karny i ten pozew jest w tej chwili w sądzie, a więc sprawa będzie. Będą też inne działania Karola Nawrockiego związane z pomówieniami, które były kierowane wobec niego, wobec jego bliskich - zapowiedział rzecznik prasowy prezydenta elekta.

