Trwa głosowanie w ramach drugiej tury wyborów prezydenckich. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podał, że do godz. 17:00 frekwencja w kraju wyniosła 54,91 proc. To więcej niż w pierwszej turze, kiedy o tej porze głos do urn wrzuciło 50,69 proc. wyborców.

Trwa głosowanie w II turze wyborów prezydenckich / Paweł Supernak / PAP Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował podczas konferencji prasowej o godz. 18:30, że do godz. 17:00 frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła w skali całego kraju 54,91 proc. O godz. 12:00 wynosiła ona 24,83 proc. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 28 291 891 - poinformował. Wydano karty do głosowania 15 534 938 osobom uprawnionym, co stanowi 54,91 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - dodał. Frekwencja na godz. 17:00 / Adam Ziemienowicz / PAP Na godz. 17:00 najwyższa frekwencja była w województwach: mazowieckim (58,51 proc.), małopolskim (57,23 proc.) i łódzkim (56,10 proc.), a najniższa w województwach: opolskim (48,05 proc.), warmińsko-mazurskim (50,77 proc.) i lubuskim (51,83 proc.). Jeśli chodzi o wybrane miasta wojewódzkie, to najwyższą frekwencję o godz. 17:00 zanotowano w Warszawie (61,45 proc.), Poznaniu (59,41 proc.) i Toruniu (59,27 proc.). Natomiast najmniej wyborców poszło do urn w Gdańsku (54,63 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (54,90 proc.) i Białymstoku (55,64 proc.). Sylwester Marciniak podał, że - tradycyjnie - największa frekwencja była w miejscowości Krynica Morska (pow. nowodworski, woj. pomorskie), gdzie głos oddało 81,75 proc. wyborców. Najmniej głosów oddano z kolei w gminie Walce (pow. krapkowicki, woj. opolskie) - 36,40 proc. PKW podała informację o frekwencji na podstawie danych otrzymanych od wszystkich krajowych obwodowych komisji wyborczych.

Frekwencja na godz. 17:00 / Adam Ziemienowicz / PAP Przypomnijmy jeszcze, że w pierwszej turze wyborów tegorocznych wyborów prezydenckich frekwencja na godz. 17:00 wynosiła 50,69 proc. Natomiast w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencja na godz. 17:00 wynosiła 52,10 proc.

