Dziś 16. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak informuje tamtejsze wojsko, wciąż trwają walki pod Kijowe – Rosjanie usiłują otoczyć miasto. W nocy Rosjanie atakowali Czernihów, Charków, obwód sumski, a nad ranem lotniska na zachodzie – w Łucku i Iwano-Frankowsku. Międzynarodowy Czerwony Krzyż alarmuje o tragicznej sytuacji humanitarnej w Mariupolu – w mieście brakuje leków, wody i żywności. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.03.2022r.

Zniszczenia w miejscowości Slobozhanske po rosyjskich nalotach / DSNS / PAP

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Zdjęcia satelitarne wskazują na przegrupowanie rosyjskiego konwoju w pobliżu Kijowa - poinformowała agencja Reutera, powołując się na amerykańską firmę Maxar. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

W Mariupolu brakuje leków, szczególnie dla pacjentów chorujących na nowotwory i cukrzycę. W mieście splądrowano sklepy i apteki, dlatego też brakuje jedzenia dla dzieci - alarmuje Sasza Wołkow z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK). CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Dwie osoby zginęły a sześć zostało rannych w piątkowym ataku na lotnisko w pobliżu Łucka w obwodzie wołyńskim - poinformował szef władz obwodowych Jurij Pohulajko. Jak dodał, zabici to dwaj wojskowi. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

O poranku we Lwowie po raz pierwszy od 6 dni zawyły syreny alarmowe. To efekt bombardowań w niedalekich miastach: Łucku i Iwano-Frankowsku. PRZECZYTAJ RELACJĘ WYSŁANNIKÓW RMF FM>>>

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że poleciła Ukrainie, by ta profilaktycznie zniszczyła patogeny, które są w ramach badań przetrzymywane w miejscowych laboratoriach - informuje Reuters. Nie wiadomo, czego konkretnie dotyczy to polecenie. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Zniszczona fabryka Coca-Coli po rosyjskich nalotach w rejonie Demirki niedaleko Kijowa.

Wojska rosyjskie ostrzelały dzielnice mieszkalne w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, 89 razy w ciągu jednego dnia. Trafiony został m.in. instytut posiadający laboratorium nuklearne, ale nie ma w związku z tym zagrożenia dla ludności cywilnej - przekazały w piątek władze obwodowe.

"Liczba uchodźców z Ukrainy osiągnęła tragiczne 2,5 miliona" - poinformował w piątek na Twitterze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi.



Grandi zwrócił uwagę, że w samej Ukrainie jest także około 2 mln tzw. uchodźców wewnętrznych.

KE chce przeznaczyć kolejne 500 mln euro na militarne wsparcie Ukrainy. KE chce przeznaczyć kolejne 500 mln euro na militarne wsparcie Ukrainy - poinformował szef unijnej dyplomacji Borrell.

Pięć miejscowości odbito z rąk Rosjan w obwodzie czernihowskim na północny wschód od Kijowa - poinformowało w piątek ukraińskie dowództwo operacyjne Północ.



"W efekcie mamy flagi ukraińskie nad naszymi miejscowościami i dwa transportery opancerzone" - napisano w komunikacie.

Mamy nadzieję, że dzisiaj uda się przeprowadzić ewakuację z Mariupola w obwodzie donieckim - powiedziała w piątek rano wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, zapowiadając zorganizowanie 12 tras ewakuacyjnych z miast objętych walkami.



Planowane jest także otwarcie korytarzy ewakuacyjnych m.in. z Wołnowachy (obwód doniecki), z Połohów i Enerhodaru (obwód zaporoski), Iziumu (obwód charkowski), podkijowskich Buczy, Hostomla, Kozarowycz, Makarowa i innych miejscowości.

Zdecydowana większość przywódców UE popiera wysłanie Ukrainie silnego sygnału, że w końcu uzyska ona członkostwo w Unii Europejskiej - oświadczył w piątek premier Słowenii Janez Jansa.

"Oczywiście - nie jutro. Jutro oni (Ukraina) mogą po prostu zostać kandydatem" - powiedział przed drugim dniem szczytu UE w Wersalu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała na Twitterze, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę doszło do 26 ataków na obiekty opieki zdrowotnej w tym kraju.



Według danych WHO, w atakach na szpitale i inne ośrodki zdrowia zginęło 12 osób, a 34 zostały ranne. Kolejne doniesienia są w trakcie weryfikacji.

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły w walkach na Ukrainie 266 żołnierzy, a od początku wojny ponad 12 tys. - poinformował w piątkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Z danych sztabu wynika, że do czwartku włącznie straty Rosjan to ponad 12 tys. żołnierzy, 353 czołgi, 1165 transporterów opancerzonych, 125 systemów artyleryjskich, 58 wyrzutni, 57 samolotów, 83 śmigłowce, 31 jednostek sprzętu przeciwlotniczego, 558 samochodów, trzy okręty, 60 cystern i 7 bezzałogowców.

Nexta publikuje zdjęcia zniszczonych okolic Kijowa po nocnym nalocie.

O poranku we Lwowie po raz pierwszy od 6 dni zawyły syreny alarmowe. To efekt bombardowań w niedalekich miastach: Łucku i Iwano-Frankowsku - relacjonują specjalni wysłannicy RMF FM we Lwowie Mateusz Chłystun i Paweł Balinowski.

Dla lwowian i mieszkańców wielu ukraińskich miast to oznaczało wyrwanie ze snu, pospieszne ubieranie się i szybki bieg do schronu. Wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą, gdzie jest najbliższy schron. To często głębokie piwnice albo podziemne garaże. Powstało wiele aplikacji na telefony, które nie tylko informują o alarmach, ale też pokazują, gdzie znajduje się najbliższe bezpieczne miejsce.

PRZECZYTAJ RELACJĘ WYSŁANNIKÓW RMF FM WE LWOWIE: Syreny alarmowe we Lwowie. O miejscu schronu informują aplikacje na telefon

W Baryszówce w obwodzie kijowskim doszło do ataku rakietowego. Według wstępnych informacji rakieta Iskander całkowicie uszkodziła 60 domów, 4 bloki mieszkalne, 10 kolejnych domów zostało częściowo uszkodzonych - informuje Ukraińska Pravda.

Grupa hakerów Anonymous ujawniła ponad 800 gigabajtów danych należących do Roskomnadzoru, o czym poinformowano w czwartek w nocy na Twitterze. Roskomnadzor to rosyjski państwowy regulator mediów i internetu.



Dane znajdują się w ponad 360 tys. plików.

Węgierski premier Viktor Orban poinformował, że Unia Europejska nie nałoży sankcji na gaz ziemny i ropę naftową z Rosji.

Dwie osoby zginęły a sześć zostało rannych w piątkowym ataku bombowym sił rosyjskich na lotnisko w pobliżu Łucka w obwodzie wołyńskim - poinformował szef władz obwodowych Jurij Pohulajko. Zabici to dwaj wojskowi. Trwa akcja ratunkowa.

Z Enerhodaru do Zaporoża wyjechała kolumna ewakuacyjna, w której są pojazdy Czerwonego Krzyża i mieszańcy jadący swoimi samochodami - podały władze obwodowe.



W kolumnie jest ok. 50 samochodów osobowych i pięć ciężarówek - podano. W Enerhodarze mieszkają pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski - poinformowała w piątek Straż Graniczna.



"Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski. Wczoraj tj.10.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 87 tys. osób z Ukrainy" - poinformowała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

Wobec ograniczonych postępów i utrzymujących się problemów Rosja prawdopodobnie stara się zmienić ustawienie swych wojsk na Ukrainie, by wznowić działania ofensywne, także na Kijów - oceniło w piątek rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Cytat Jest wysoce mało prawdopodobne, że Rosji udało się osiągnąć cele nakreślone w jej planie sprzed inwazji. Rosyjskie siły lądowe nadal dokonują ograniczonego postępu. Problemy logistyczne, które utrudniały rosyjski ruch naprzód, nadal się utrzymują, podobnie jak silny opór ukraiński. Rosja prawdopodobnie stara się przestawić swoje siły i zmienić ich ustawienie, aby wznowić działania ofensywne w najbliższych dniach. To prawdopodobnie będzie obejmowało operacje przeciwko stolicy Kijowowi. napisano.

Ukraiński państwowy koncern Enerhoatom poinformował w piątek, że rezygnuje z zakupów paliwa jądrowego, które jest produkowane w Rosji.