To międzynarodowy trybunał oceni, czy Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM prof. Marcin Wiącek. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał, że na podstawie tego, co obserwujemy w przekazach medialnych, "możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że przez Międzynarodowy Trybunał Karny lub inny trybunał, który zostanie powołany do tej sprawy, ta sytuacja będzie oceniona jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości".