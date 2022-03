Rosjanie cały czas atakują Mariupol, starają się też okrążyć Kijów. "To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź" - powiedział w Paryżu premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o sytuacji na Ukrainie. Podkreślał też, że ostatnie dwa tygodnie, od kiedy doszło do rosyjskiej agresji, wstrząsnęły Europą. Tymczasem doradca szefa MSW Ukrainy poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do rosyjskiego ataku lotniczego na Instytut Fizyczno-Techniczny w Charkowie, gdzie są materiały promieniotwórcze. Doszło do pożaru, ale według władz ukraińskich nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 11.03.2022r.