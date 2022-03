O poranku we Lwowie po raz pierwszy od 6 dni zawyły syreny alarmowe. To efekt bombardowań w niedalekich miastach: Łucku i Iwano-Frankowsku.

Jak relacjonują specjalni wysłannicy RMF FM na Ukrainę, rosyjskie rakiety nie spadły na Lwów, ale musiały przelatywać niedaleko miasta - bo pojawił się alarm o zagrożeniu.

Dla lwowian i mieszkańców wielu ukraińskich miast to oznaczało wyrwanie ze snu, pospieszne ubieranie się i szybki bieg do schronu. Wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą, gdzie jest najbliższy schron. To często głębokie piwnice albo podziemne garaże. Powstało wiele aplikacji na telefony, które nie tylko informują o alarmach, ale też pokazują, gdzie znajduje się najbliższe bezpieczne miejsce.

Obwód lwowski azylem dla tysięcy Ukraińców

We Lwowie większość mieszkańców zadaje dziś pytanie, czy ostrzał po dłuższym czasie bez ataków oznacza chęć, albo konkretne plany zbliżenia się wojsk rosyjskich na zachodnią Ukrainę.

Obwód lwowski stał się azylem dla setek tysięcy uchodźców z całego kraju, którzy przyjechali tutaj, by przeczekać niebezpieczny czas, albo podróżują do krajów Unii Europejskiej.

W mieście, a szczególnie w rejonie dworca jest dużo szczególnie kobiet z dziećmi. Po nocnym alarmie temat potencjalnego zagrożenia także dla Lwowa wraca w codziennych rozmowach mieszkańców.