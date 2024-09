07:40

Ewakuacja pacjentów ze szpitala i cały rynek zalany - to obraz sytuacji w Nysie na Opolszczyźnie. Miasto ucierpiało, gdy pękła tama w Ustroniu Śląskim i zaczęto zrzucać więcej wody, a Jezioro Nyskie nie nadążało jej gromadzić.

W Nysie jest reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. To, co udało jej się zobaczyć w drodze do sztabu kryzysowego, to kolejne nisko położone ulice pod wodą. Tam, gdzie jeszcze w niedzielę można było jechać drogą krajową nr 46, dziś już jazda nie jest możliwa.

Trudno uzyskać jakiekolwiek informacje, bo występują problemy z komunikacją; telefony mają raczej ograniczony zasięg. Nasza dziennikarka usłyszała od strażaków, że najwcześniej o godz. 8:30 pojawią się nowe informacje w sprawie sytuacji w mieście i okolicach.

07:32

Z powodu rozlewiska wody powstałego na skutek opadów deszczu w wielkopolskim Rawiczu, w poniedziałek nad ranem zablokowana została droga krajowa nr 36. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 3:00, na 5. kilometrze trasy, na odcinku pomiędzy Rawiczem a Sarnówką, z powodu rozlewiska wody powstałego na skutek opadów deszczu trasa została zablokowana.

Strażacy przepompowują wodę na pobliskie pola. Na czas trwania akcji zostały wytyczone objazdy ulicami Rawicza. W ocenie GDDKiA, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 11:00.

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że w ciągu minionej doby, licząc od niedzieli, od godz. 8:00, w całym regionie odnotowano około 200 zdarzeń związanych ze zjawiskami pogodowymi. Strażak zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Najwięcej interwencji spowodowanych intensywnymi opadami deszczu było w południowych powiatach: rawickim, krotoszyńskim i ostrowskim.

07:25

Jak poinformował reporter RMF FM Paweł Konieczny, który obecnie przebywa w Opolu, najtrudniejsza sytuacja na Opolszczyźnie jest m.in. w Głuchołazach - tam po potężnej fali powodziowej zniszczone jest centrum miasta i część zdrojowa. Podstawiono beczkowozy, ale brakuje prądu. Jeszcze gorzej jest w takich miejscowościach przygranicznych, jak Sławniowice czy Gierałcice.

W mediach społecznościowych pojawiają się dramatyczne apele o pomoc z Bodzanowa czy Nowego Świętowa - to wioski częściowo odcięte od świata.

Trudna sytuacja jest także w gminach Nysa i Prudnik - brak tam prądu, wody. Ludzie wciąż proszą o pomoc w Nysie. W niedzielę konieczna była tam ewakuacja szpitala, pacjentów wydostawano z budynków za pomocą pontonów. Dotarcie w niektóre miejsca dla służb ratunkowych graniczy z cudem.

07:19

Konary drzew, wyrwane krzewy, walające się na ulicy ubrania i domowe sprzętu. Kłodzko o poranku odsłania to, co pędząca Nysa zostawiła po sobie w mieście.

Na miejscu jest reporter RMF FM Michał Radkowski, który poinformował, że osoby, z którymi rozmawiał, przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno im uwierzyć, że w ciągu dwóch dni miasto mogło zostać całkowicie zdewastowane.

Nasz dziennikarz rozmawiał z małżeństwem, które wyszło na pierwszy od soboty spacer. Musimy odebrać auto, musimy zabrać dziecko jeszcze, czekamy na dostawę prądu - powiedziała kobieta.

W sobotę woda zaczęła się pojawiać o godz. 22:00, powoli zaczęła napływać i napłynęła sobie do poziomu - powiedzmy - 1,5 metra i był spokój. Wczoraj było najwięcej wody - zaznaczył mężczyzna.

Myśmy to oglądali przez okno mieszkania, jak podnosi się poziom wody i z jakim nurtem ta woda przemyka obok nas - dodała kobieta. Małżeństwo przyznało, że myśli były przytłaczające - zastanawiali się, czy przeżyją, czy dadzą radę.

Para ma restaurację, która została całkowicie zalana. Przyznają, że nie nie wiedzą, czy będą dalej prowadzić biznes. Oszacujemy straty - stwierdził mężczyzna.

07:13

Przed południem powinny skończyć się najsilniejsze opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce - tak wynika z najnowszych prognoz synoptyków.

Według nich, najbardziej niebezpieczne warunki pogodowe już za kilka godzin będą za nami.

06:58

Prawie 9 tys. zgłoszeń odebrali od czwartku strażacy w województwie śląskim. Wszystkie były i dalej są związane z sytuacją powodziową w regionie.

W ciągu ostatniej doby odnotowano prawie 5 tys. zgłoszeń. Dotyczyły one głównie wypompowania wody z zalanych miejsc; takich zgłoszeń najwięcej było na południu województwa, w okolicach m.in. Bielska-Białej, Cieszyna, Wodzisławia Śląskiego i Rybnika.

Najgorsza sytuacja w niedzielę po południu i wieczorem była w okolicy Chałupek - tam Odra osiągnęła bardzo wysoki poziom, zamknięto główną drogę wjazdową do tej miejscowości, ewakuowano część mieszkańców. Nad ranem gmina Krzyżanowice poinformowała w mediach społecznościowych, że nie ma zagrożenia przelania się wody przez wały.

06:49

Opole, wały przed godz. 6:00.