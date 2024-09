Wielka woda przypłynie do Oławy koło Wrocławia w środę w nocy. Służby spodziewają się, że kulminacja na Odrze nastąpi około godz. 3. W mieście widać ogromną mobilizację, kto może, ładuje piasek do worków, by obronić miasto przed zalaniem. "To jest miejsce, w którym żyjemy, z własnej woli tu przyszliśmy, żeby pomóc" - mówili młodzi mieszkańcy Oławy reporterce RMF FM.

Mieszkańcy Oławy szykują worki z piaskiem / Martyna Czerwińska / RMF FM Fala na Odrze, która dotrze do Oławy w nocy z wtorku na środę, może mieć wysokość 770 cm, podobnie jak w 1997 roku. Starosta powiatu oławskiego Marek Szponar zdecydował w poniedziałek o ewakuacji dzielnic Zwierzyniec Duży i Zaodrze. Opuścić domy muszą też mieszkańcy miejscowości Siedlec, Zakrzów i Ścinawa. W poniedziałek zamknięto drogę Oława - Jelcz- Laskowice oraz Oława - Janików. Do czwartku w Oławie będą zamknięte szkoły. W mieście widać wielką mobilizację. Mieszkańcy szykują worki z piaskiem do obrony miasta. Inni przynoszą wodę, napoje, kanapki, pizzę. Na ulicy Rybackiej pojawiły się tłumy mieszkańców gotowe do pomocy. Jak deklarują, będą pracować, dopóki nie skończy się piach - relacjonuje z Oławy dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska. Ładujemy piasek do worków i wywozimy je na ul. 3 Maja, gdzie jest zbiórka. Ludzie zabierają te worki i zabezpieczają swoje posiadłości - mówił RMF FM jeden z pracujących na miejscu mężczyzn. Boję się strasznie o bezpieczeństwo, o dzieci. W razie "w" będzie ewakuacja, już jestem spakowana - przyznała jedna z kobiet. Mieszkańcy Oławy szykują się na przyjęcie fali kulminacyjnej / Martyna Czerwińska / RMF FM Wśród ładujących piasek do worków widać wiele młodych osób. Robimy to, żeby pomóc naszemu miastu, żeby nas tak szybko tego nie zalało - powiedział jeden z młodych oławian. To jest miejsce, w którym żyjemy, więc z własnej woli tu przyszliśmy, żeby pomóc - dodał jego kolega. Autor: Martyna Czerwińska Mieszkańcy Oławy szykują worki z piaskiem / Martyna Czerwińska / RMF FM Zobacz również: Szabrownicy na podtopionych terenach. "Noc nie będzie już waszym sprzymierzeńcem"

Pomoc dla powodzian. Rusza bezpłatne wsparcie lekarza rodzinnego

"Piliśmy deszczówkę". Reporter RMF FM dotarł do wsi odciętej od świata

Daniel Palimąka gościem Porannej rozmowy w RMF FM