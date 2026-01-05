Trwa polityczna wymiana zdań, będąca pokłosiem wpisu polityka PiS Mariusza Kamińskiego. Nawiązując do pojmania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przez amerykańskie siły specjalne, Kamiński zwrócił się do premiera Donalda Tuska: "Zobacz, jak kończą dyktatorzy". Szef rządu odpowiedział, wskazując na brak wiary PiS w wygraną w demokratycznych wyborach. Premierowi odpowiedział z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński, a temu - szef MSWiA Marcin Kierwiński.

/ Dawid Wolski/Pawel Wodzynski / East News

Od wydarzeń w Wenezueli do "polskiego piekiełka"

Żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych armii USA, Delta Force, przeprowadzili atak na Wenezuelę i operację pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz jego żony. Prokuratorka generalna USA Pam Bondi oświadczyła, że zostali oni oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. Będą sądzeni w Nowym Jorku. Te wydarzenia stały się tłem dla serii wpisów polskich polityków, którzy oczywiście skupili się głównie na polityce krajowej. Pierwszy wpis popełnił były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński.

"Zobacz, jak kończą dyktatorzy" - napisał, zwracając się do szefa polskiego rządu.