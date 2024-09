W związku z przelewaniem się wody na wałach przeciwpowodziowych burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara zaapelował do mieszkańców o ewakuację. Ze zorganizowanego transportu do szkoły w pobliskim Łosiowie skorzystało na razie niewiele osób.

Podtopienia w Lewinie Brzeskim / Sebastian / Gorąca Linia RMF FM

Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego przekazał RMF FM, że kilka ulic w mieście jest już zalanych. Woda rozprzestrzenia się po całym mieście. Za chwilę nie będzie można prowadzić ewakuacji - przyznał.

Punkt ewakuacji dla mieszkańców Lewina Brzeskiego zlokalizowany jest w szkole podstawowej w Łosiowie przy ul. Słowackiego 9. Burmistrz miasta zaapelował do mieszkańców o samoewakuację i zaopatrzenie się w miarę możliwości w śpiwory lub koce.

W rozmowie z RMF FM Artur Kotara powiedział, że na przejazd do szkoły podstawionymi na dworce busami zdecydowało się zaledwie ok. 20 osób. Lewin Brzeski ma ok. 6 tys. mieszkańców.

Zwiększa się ilość wody na ulicach. Samochody nie będą już mogły przyjeżdżać - poza sprzętem wojskowym czy strażackim - podkreślił Kotara. Osoby, które będą wymagały indywidualnego odbioru, będziemy próbowali odebrać - zapewnił.

Mamy do dyspozycji WOT, amfibię, w razie czego ona będzie próbowała gdzieś dotrzeć - mówił w RMF FM burmistrz Lewina Brzeskiego.