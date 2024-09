Do Lądka-Zdroju można dostać się tylko od czeskiej strony. Powódź odcięła miasto od świata. Ocalał tylko jeden most. Na ulicach zalegają tony mułu i błota. Ludzie nie mają łączności telefonicznej, brakuje wody i prądu. Przed nimi ogrom pracy. Jak mówią, "trzeba zbudować nowe miasto". "Nie wiem, czy się do zimy wyrobimy" - usłyszał reporter RMF FM od jednego z mieszkańców.