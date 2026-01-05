Do makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę w miejscowości Warnino w woj. zachodniopomorskim. Przypadkowa osoba natknęła się na skraju lasu na ciało zamarzniętej kobiety. Z danych policji wynika, że od listopada do 3 stycznia w wyniku wychłodzenia zmarło w Polsce 10 osób.

Warnino w Zachodniopomorskiem: Ciało zamarzniętej kobiety znaleziono na skraju lasu / Shutterstock

W niedzielny poranek podczas spaceru z psem mężczyzna natknął się na skraju lasu pod Tychowem w pobliżu miejscowości Warnino (woj. zachodniopomorskie) na zwłoki kobiety - informuje "Głos Koszaliński". 70-latka ostatni raz była widziana 3 stycznia, gdy robiła zakupy. Miała wracać do domu we wsi Kowaliki polną drogą.

Jak podała rzecznik KPP Białogard st. aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska, kobieta zmarła z wychłodzenia.

Policja: od listopada z wychłodzenia zmarło 10 osób

Policja informuje, że od listopada zeszłego roku do 3 stycznia tego roku z wychłodzenia zmarło w Polsce 10 osób.

Mundurowi apelują o czujność i reagowanie na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. "Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie" - podkreśla KGP w komunikacie.

Szczególną uwagę należy zwracać na osoby starsze, samotne, nieporadne życiowo czy niedołężne.

"Warto upewnić się, czy nie potrzebują oni pomocy w codziennych czynnościach takich jak chociażby zakupy. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego możemy również powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej" - radzi KGP.