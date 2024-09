"Stabilizuje się sytuacja w regionie. Woda opada i nie ma dodatkowych opadów, co ma istotne znaczenie" – powiedział na konferencji prasowej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. "Wczoraj ogłosiliśmy alarm przeciwpowodziowy dla Wrocławia, który uwzględnia realizację tzw. 'szóstego scenariusza', czyli najbardziej pesymistycznego" – podkreślił.

Jacek Sutryk / Maciej Kulczyński / PAP

Prezydent Wrocławia powiedział, że woli "chuchać na zimne". Tym bardziej że we Wrocławiu mamy społeczne traumy wywołane rokiem 1997 i 2010 - powiedział Jacek Sutryk.

Ten najgorszy scenariusz mówi o tym, że fala na Odrze może być na poziomie 3,1 tys. m sześciennych na sekundę. Choć dzisiaj, chcę to bardzo jasno podkreślić, prognozy IMGW i RZGW mówią o wartości 2,6 tys. m sześciennych na sekundę. To oznacza na wskaźniku w Trestnie na Odrze, tym najbardziej nas interesującym, poziom 6,7 tys. cm. To jest zdecydowanie mniej niż poziom z 1997 r. - zaznaczył Sutryk.

Co oznacza "scenariusza szóstego"? To oznacza, że każda instytucja, każda służba musi podjąć szereg działań. Spektrum tych działań to ponad 250 różnego rodzaju czynności. To są z jednej strony czynności związane z mobilizacją gromadzeniem sił i środków, to także działania do podjęcia na infrastrukturze technicznej - powiedział Wrocławianin.

Jak dodał, "spodziewamy się tej fali szczytowej na Odrze w środę ok. godz. 18". Ona może być długa. Ta wysoka fala będzie przechodziła przez Wrocław przez kilka dni - podkreślił prezydent.

Rozpoczęto umacnianie wałów w różnych częściach miasta

Dodał, że w różnych częściach miasta umacnia się i podnosi wały. W poniedziałek ma się rozpocząć wzmacnianie wału na osiedlu Kozanów (osiedle zalewane podczas poprzednich powodzi).

Na kanale miejskim zostaną też ustawione metalowe ścianki. Takich prac będzie w najbliższym czasie dużo więcej - mówił Sutryk.

Od poniedziałku dodatkowo wydawane są mieszkańcom worki z piaskiem, które mają służyć od zabezpieczenia posesji.

Sutryk poinformował, że oprócz Odry intensywnie monitorowane są inne rzeki wpływające na sytuację hydrologiczną we Wrocławiu - Widawa, Oława, Ślęza i Bystrzyca.