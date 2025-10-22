Łzy, ale tym razem szczęścia - popłynęły koło Stronia Śląskiego. 24 rodziny, które straciły podczas ubiegłorocznej powodzi dach nad głową, dostały upragnione klucze do swoich nowych domów.

Nowe osiedle dla poszkodowanych po powodzi / Martyna Czerwińska / RMF FM

Goszów - niewielka wioska pod Stroniem Śląskim. Na wzgórzu, z którego rozpościera się widok na góry, stanęło 12 domów w zabudowie bliźniaczej. Każdy ma 70 metrów kwadratowych, urządzone łazienki, kuchnie i niewielki ogródek. To tam zamieszkają 24 najbardziej poszkodowane rodziny z gminy Stronie Śląskie.

Ich domy zostały porwane przez wielką wodę, albo tak zniszczone, że nie nadawały się do ponownego zamieszkania. Wśród nich jest Pani Iwona, która przez ostatni rok musiała mieszkać u swojej mamy. Nie mogę narzekać, bo znalazło się dla mnie miejsce u najbliższych, niektórzy mieli mniej szczęścia - spali w hotelach. Ale tęskniłam za własnymi czterema ścianami, jednak u siebie człowiek inaczej się czuje. Żyłam w napięciu, czy zostanie mi przydzielone nowe lokum, ale udało się, ja i moje córki jesteśmy bardzo szczęśliwe, powiedziała naszej reporterce, Martynie Czerwińskiej. W tym tygodniu Pani Iwona dostała klucze do jednego z domów na "Osiedlu z Widokiem na Przyszłość" w Goszowie.

Osiedle z Widokiem na Przyszłość / Martyna Czerwińska / RMF FM

Powodzianie otwierają nowy rozdział dzięki przedsiębiorcom

Grunt pod budowę osiedla przekazała gmina Stronie Śląskie, ale koszty budowy zostały pokryte przez Fundację Przedsiębiorcy Powodzianom. Ludzie, którzy prowadzą własne biznesy w Polsce i za granicą, ruszyli do pomocy zaraz po powodzi. Przekazali łącznie 123 miliony złotych. Część pieniędzy została rozdysponowana na pompy, osuszacze, czy grzejniki. Kolejna pula trafiła właśnie na budowę osiedla dla najbardziej poszkodowanych.

Nie wiem, jak mam dziękować. Dzięki nim zamykamy stary rozdział i otwieramy nowy. Jesteśmy bardzo wdzięczni i obiecujemy, że będziemy dbać o te domy ile nam sił starczy. Tak bardzo tęskniliśmy za normalnością i w końcu ją mamy. Najważniejsze dla nas jest to, że będziemy mieszkać w bezpiecznym miejscu, z dala od rzeki. Odzyskaliśmy spokój, to bezcenne - mówiła RMF FM Pani Iwona.

Wdzięczności nie krył też burmistrz Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec. To historyczny dzień dla naszej gminy, ma też wartość symboliczną, kiedy ludzka solidarność zwyciężyła tragedię sprzed roku, mówił podczas przekazywania kluczy mieszkańcom. Domy są gotowe do zamieszkania. Wystarczy podpisać umowę z dostawcą prądu i wyposażyć je w meble. Większość poszkodowanych zadbała już o to wcześniej, wykorzystując bony otrzymane po powodzi.

W przyszłości gmina wybuduje do osiedla drogę i zadba o oświetlenie. Podobne osiedle powstanie w Bardzie koło Kłodzka.