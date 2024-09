Służby województwa opolskiego walczą z powodzią. Jak ważne jest, żeby stosować się do ich zaleceń, pokazuje nagranie udostępnione przez tamtejszą policję. Pewien kierowca zignorował sygnały mundurowych i wjechał na uszkodzony most. Jego auto wpadło do wyrwy powstałej w wyniku działania wody.

Wypadek w Krapkowicach / Policja Opolska / Policja Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu dróg nr 45 i 416 w Krapkowicach (woj. opolskie). Jak informują opolscy policjanci, kierowca dacii zignorował sygnały i wjechał na uszkodzony most. Jego auto wpadło w potężną wyrwę, w efekcie czego rozbiło zderzak i maskę. Wypadek w Krapkowicach Opolska Policja / Zerwany most na drodze nr 45 w Krapkowicach oznacza, że nie przejedziemy przez miejscowość z Raciborza do Opola. Mundurowi z województwa opolskiego przypominają, aby przygotować się do ewakuacji. "Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko: oprócz zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z chorobami zakaźnymi, brakiem prądu, wody i kanalizacji; po odmowie ewakuacji otrzymanie niezbędnej pomocy na czas może nie być możliwe" - czytamy w wydanym przez nich komunikacie. "Unikaj miejsc zalanych, nie utrudniaj pracy służbom, nie rób wycieczek w miejsca powodzi" - dodano. Po powodzi / Adam Ziemienowicz / PAP