Zhang zyskała sławę podczas mistrzostw Azji 2024 do lat 18. W finale z Australią zdobyła 42 punkty i zebrała 14 piłek. Została uznana najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju.

W 2025 roku zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji podczas mistrzostw Azji. Zdobywała średnio 15,6 pkt i miała 5,6 zbiórki w spotkaniu. Chiny zajęły wtedy trzecie miejsce.

Koszykarka zdążyła już zasłużyć na miano "ruchomego Wielkiego Muru". Selekcjoner Luming Gong zamierza jednak stopniowo wprowadzać ją do zespołu narodowego. Dlatego nie powołał jej do składu na tegoroczne kwalifikacje mistrzostw świata.

Zhang wymieniana jest jako jedna z głównych zawodniczek, które zostaną wybrane z najwyższymi numerami w drafcie następnego sezonu amerykańskiej ligi WNBA.