Nastoletnia chińska koszykarka Ziyu Zhang, mierząca 226 cm, zadebiutowała w profesjonalnej lidze w ojczyźnie. Zdobyła 15 punktów. Jej zespół Shandong pokonał Shijiazhuang 106:93 w 12. kolejce rozgrywek WCBA.
18-latka do gry weszła z ławki rezerwowych. W ciągu 12 minut trafiła sześć z dziewięciu rzutów z gry i dodała sześć zbiórek.
Zhang szybko się dostosowuje i ma za sobą solidny debiut, ale nadal potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do intensywności rozgrywek WCBA - ocenił po meczu, cytowany przez agencję Xinhua, trener Shangdong Hou Bing.