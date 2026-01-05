Policjanci z Lubelszczyzny, przy współpracy z holenderskimi funkcjonariuszami, doprowadzili do zatrzymania i ekstradycji 42-letniego mieszkańca powiatu hrubieszowskiego. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych. Straty dla budżetu państwa oszacowano na ponad 9 milionów złotych.

/ Lubelska Policja /

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Lubelscy "łowcy głów" znów nie zawiedli. 42-latek z powiatu hrubieszowskiego był poszukiwany od października 2024 roku. Sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz list gończy.

Mężczyzna był podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy z Ukrainy do Polski.

Według ustaleń śledczych działalność grupy naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie należności celnych w wysokości ponad 9 milionów złotych.

Skuteczna współpraca międzynarodowa

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - tzw. "łowcy głów" ustalili, że poszukiwany ukrywa się na terenie Holandii. Dzięki ścisłej współpracy z holenderską policją oraz Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji udało się zatrzymać 42-latka.

"Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej - ENFAST" - podkreślają funkcjonariusze.

/ Lubelska Policja /

Po zatrzymaniu mężczyzny, rozpoczęto procedurę ekstradycyjną. W ubiegłym tygodniu 42-latek został przetransportowany do Polski.

Teraz czeka go odbycie kary roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.