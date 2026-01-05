Nawet -25 st. Celsjusza może wynieść temperatura minimalna w części kraju, a o 35 cm może się zwiększyć grubość pokrywy śnieżnej na Pomorzu w ciągu najbliższej doby. Prognoza pogody pokazuje, że zima szybko nie odpuści. Dla części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W niektórych regionach obowiązują one do wtorku, 6 stycznia, do godz. 7:30.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Silny mróz zaatakuje. IMGW wydał ostrzeżenia

Zima daje się we znaki i - jak ostrzegają synoptycy - szybko nie odpuści. Na Pomorzu nadal intensywnie sypie śnieg, a dla części kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Takie alerty oznaczają, że termometry mogą pokazać temperaturę minimalną od -25 do -15 st. C. Ostrzeżenia obowiązują co najmniej do wtorku, 6 stycznia, do godz. 7:30. Na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem (poniedziałek 05.01., 07:30 - wtorek, 06.01., 07:30) / IMGW / Materiały prasowe

Prognoza pogody na 5 stycznia

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, dzisiaj oprócz Pomorza śnieg poprószy najmocniej w górach i na Mazurach. Tam dodatkowo możliwy jest porywisty wiatr, zamiecie i zawieje śnieżne. W pozostałych regionach opady śniegu będą przelotne. W ciągu dnia w centralnej i południowej Polsce na termometrach zobaczymy minus -4 st. C.

Kolejna fala arktycznego powietrza nadejdzie wieczorem i w nocy. Na Mazowszu będzie do -17 st. C, podobnie w województwie łódzkim i w Kotlinach Sudeckich. Temperatura odczuwalna może być natomiast jeszcze niższa.