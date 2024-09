"Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na okres 30 dni, licząc od dzisiaj, tj. od poniedziałku" - ogłosił Donald Tusk na konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów we Wrocławiu. Premier poinformował, w których miastach i powiatach na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego będzie on obowiązywał.

/ Martyna Czerwińska / RMF FM

Donald Tusk ogłosił wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Podał konkretne powiaty

We Wrocławiu w poniedziałek po południu premier Donald Tusk oficjalnie poinformował o wprowadzeniu klęski żywiołowej. Poinformował, że obejmie on następujące powiaty:

w województwie dolnośląskim: kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, wałbrzyski i ząbkowicki oraz miasta na prawach powiatu Wałbrzych oraz Jelenią Górę,

kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, wałbrzyski i ząbkowicki oraz miasta na prawach powiatu Wałbrzych oraz Jelenią Górę, w województwie opolskim: głubczycki, nyski i prudnicki oraz gminę Strzeleczki w powiecie krapkowickim,

głubczycki, nyski i prudnicki oraz gminę Strzeleczki w powiecie krapkowickim, w województwie śląskim: bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Białą.

Premier dodał, że stan klęski żywiołowej wprowadzony zostaje także w powiecie lwóweckim.

Podjęliśmy także decyzję o zwiększeniu pomocy dla powodzian z 6 tys. na 8 tys. zł z tytułu pomocy społecznej i 2 tys. zł zasiłku powodziowego. To jest to, co będziemy wypłacali. Będzie też bezzwrotna pomoc do 100 tys - powiedział również Donald Tusk.