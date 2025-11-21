​Budowa zbiorników retencyjnych w okolicach Stronia Śląskiego wzbudza kontrowersje. Mieszkańcy dwóch wsi złożyli skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, twierdząc, że konsultacje społeczne nie były przeprowadzone rzetelnie. Minister spraw wewnętrznych odpiera zarzuty, podkreślając, że projekt był szeroko konsultowany i uwzględniał uwagi lokalnej społeczności.

Mieszkańcy dwóch wsi w pobliżu Stronia Śląskiego zgłosili zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budowy zbiorników retencyjnych. Ich zdaniem, proces nie był przejrzysty, a ich głos nie został odpowiednio wysłuchany. W związku z tym zdecydowali się skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ministerstwo odpowiada: Konsultacje były szerokie

"Nie znam lepiej skonsultowanego projektu, niż ten dotyczący budowy zbiorników retencyjnych" - tak Marcin Kierwiński, szef MSWiA, komentuje skargę. Jednak według ustaleń RMF FM, mieszkańcy twierdzą, że konsultacje nie zostały przeprowadzone rzetelnie.

Z kolei Kierwiński twierdzi, że rozmów z mieszkańcami było wiele - dowiedział się nasz dziennikarz. Szef MSWiA zaznacza, że organizowano nawet kolejne tury konsultacji, tak żeby poznać i w miarę możliwości uwzględnić wszelkie uwagi mieszkańców terenów popowodziowych. Jednak, jak wskazuje Kierwiński, przy tak dużych inwestycjach zawsze będą pojawiały się głosy sprzeciwu.

"Optymalny wariant"

Nigdy nie będzie tak, że sto procent społeczeństwa będzie zadowolone. Zwłaszcza w tych terenach, gdzie przecież już kilkakrotnie budowa zbiorników retencyjnych napotkała na gigantyczne problemy ze względu na protesty mieszkańców. Ale nie mam wątpliwości, że to, co proponuje teraz zespół, że to jest optymalny wariant - powiedział Kierwiński.

Według relacji reportera RMF FM ministerstwo jest obecnie na etapie negocjacji finansowania projektu budowy zbiorników retencyjnych z Bankiem Światowym.