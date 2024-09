Tuż obok jest zerwany w połowie most, ale da się nim przejść na drugą stronę wioski.

Reporter RMF FM spotkał przy nim pana Romana, szukającego wody dla swojej rodziny i swoich koni.

Piliśmy deszczówkę. To nie ta woda, którą pije się normalnie. Rewolucja jest w brzuchu - przyznał otwarcie mężczyzna.

Woda ze stodoły wdarła się do domu, ale zdążyłem wszystko uratować szuflą - dodał, podkreślając, że prosił żonę o modlitwę w trakcie najcięższej sytuacji powodziowej.

Zniszczenia w Radochowie / Mateusz Chłystun / RMF FM

Wioska jest doszczętnie zniszczona. Nurt wylewającej rzeki położył ogrodzenia na posesjach, podmył fundamenty i w dwóch przypadkach zabrał spore fragmenty budynków.

Na chwilę obecną nikt praktycznie nam nie pomaga. Ile możemy, to sami robimy - powiedział inny mężczyzna napotkany przez reportera RMF FM w Radochowie, przyznając, że potrzebne są kompetentne ręce do pomocy.

We wzajemną sąsiedzką pomoc angażują się tu strażacy ochotnicy, ale jest ich zaledwie kilku.

Trwają próby ocalenia tego, co zostało

Radochowscy strażacy musieli ratować nie tylko cudzy, ale i własny dobytek. W trakcie powodzi w ostatniej chwili wyprowadzili z remizy swój wóz. Odprowadzony na wzgórze, tam przetrwał najgorsze.

Teraz służy do pomocy mieszkańcom, nie wystarcza jednak, by zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Część mieszkańców Radochowa ze łzami w oczach przygląda się katastrofie, jaką spowodował żywioł.

Zniszczenia w Radochowie / Mateusz Chłystun / RMF FM

Z domu, którego jednej czwartej już nie ma, lokatorzy starają się wynieść to, co ocalało. Dziecięcy fotelik, naczynia czy pojedyncze meble. Wszystko brudne od rzecznego mułu, który przelewał się przez budynek. To, co porwał nurt - jeszcze dwa dni temu zdobiło mieszkania i ogrody, teraz leży na wielkich stertach, tam gdzie poziom wody opadł - donosi nasz reporter.

Część osób zbagatelizowała ostrzeżenia

Zniszczony dom w Radochowie / Mateusz Chłystun / RMF FM

Sołtys Radochowa Marek Stuła przyznał, że we wsi jest "prawdopodobnie ok. 10 budynków do wyburzenia".

Sołtys, a zarazem strażak ochotnik, powiedział RMF FM, że część mieszkańców zbagatelizowała informację o ewakuacji.

Ludzie, których informowaliśmy dzień, dwa wcześniej przed falą kulminacyjną, żeby wszystkie swoje rzeczy do góry podnosili i ewakuowali się, to co niektórzy zbagatelizowali to i potem był problem, bo wydzwaniali do nas, do strażaków, żeby w nocy, druga w nocy, przyjechać - opowiedział mężczyzna.

Pozrywane mosty i zalane drogi utrudniają dostawy wody czy żywności. Podobnie jak w pobliskim Lądku-Zdroju, w Radochowie nie ma prądu ani łączności.