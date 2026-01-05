Na corocznej noworocznej aukcji na słynnym targu Toyosu w Tokio padł absolutny rekord. Japońska restauracja sushi zapłaciła 510 milionów jenów - czyli aż 3,24 miliona dolarów - za jednego tuńczyka.

Rekordowa cena za tuńczyka na aukcji w Tokio w Japonii / Yuichi Yamazaki / East News/AFP

Zawrotna cena za tuńczyka - rekord pobity

Noworoczna aukcja ryb w Tokio to wydarzenie, które od lat elektryzuje nie tylko branżę gastronomiczną, ale i opinię publiczną w Japonii. W tym roku emocje sięgnęły zenitu, gdy licytacja za jednego tuńczyka błękitnopłetwego osiągnęła astronomiczną kwotę 510 milionów jenów, czyli 3,24 miliona dolarów. To zdecydowanie najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacono na tej prestiżowej aukcji.

Wylicytowana ryba ważyła aż 243 kilogramy, czyli ponad pół tony. Tak imponujący okaz nie mógł trafić nigdzie indziej niż do Kiyomura Corp - tokijskiego właściciela znanej sieci restauracji sushi Sushizanmai.

Od aukcji do talerza - droga tuńczyka

Zakupiona ryba w błysku kamer została pokrojona / Yuichi Yamazaki / East News/AFP

Po wygranej licytacji gigantyczny tuńczyk został przetransportowany do głównej siedziby Sushizanmai. Tam, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, ryba została pokrojona i rozdystrybuowana do restauracji sieci w całym kraju. Warto podkreślić, że dania z tego niezwykle cennego tuńczyka będą sprzedawane klientom po zwykłej cenie.

Rekordowy tuńczyk pochodzi z morza u wybrzeży Oma w północnej Japonii. Region ten jest znany z jednych z najlepszych tuńczyków w kraju.

Tuńczyk błękitnopłetwy pacyficzny był kiedyś poważnie zagrożony z powodu zmian klimatycznych i przełowienia, jednak jego populacja, według danych, odradza się dzięki działaniom ochronnym.