Zwłoki 68-letniego mężczyzny odnaleźli strażacy w pomieszczeniu gospodarczym przy ulicy Bydgoskiej w Raciborzu na Śląsku. O poranku doszło tam do pożaru.

Tragiczny pożar w Raciborzu. Nie żyje mężczyzna / KPP w Raciborzu / Policja

W poniedziałek około godz. 6:30 służby w Raciborzu w województwie śląskim otrzymały zgłoszenie o pożarze. Ogień zauważono przy ulicy Bydgoskiej. Jak poinformowali funkcjonariusze, paliło się pomieszczenie gospodarcze przylegające do innego obiektu.

Podczas akcji strażacy odnaleźli ciało 68-letniego mężczyzny.

Trwa wyjaśnianie przyczyn i dokładnych okoliczności pożaru. Pracują nad tym policjanci pod nadzorem prokuratora.

W związku z tą tragedią, służby wystosowały apel.

"Trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrastają zagrożenia pożarem i zatrucia czadem. W okresie chłodów często także dodatkowo ogrzewamy swoje domy i mieszkania za pomocą różnych źródeł ciepła. Apelujemy o rozwagę i właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz prawidłowe zabezpieczanie instalacji elektrycznych, których awarie często są jedną z przyczyn pożarów. Każde z urządzeń grzewczych, niezależnie od sposobu jego zasilania, przy niewłaściwej eksploatacji może stanowić potencjalne zagrożenie" - podała policja.