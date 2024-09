Wrocławskie osiedla Marszowice 1 i Marszowice 2 są zagrożone zalaniem przez nieprognozowany zrzut wody ze zbiornika Mietków, należącego do spółki Tauron. Z tego powodu wały zostaną częściowo ofoliowane, a do ich podniesienia służby wykorzystają 40 tys. worków z piaskiem.

Podnoszenie wałów na Marszowicach / Beniamin Piłat / RMF FM

Podnoszenie wałów na Marszowicach to reakcja na zwiększony zrzut wody z Zalewu Mietkowskiego do Bystrzycy. Na zorganizowanym we wtorek rano posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska przyznała, że zrzut wody był nieprognozowany.

Ta ogromna ilość wody wcześniej nie była prognozowana, a ona wpadła ze zbiornika, którego administratorem jest Lubachów i Tauron. Nie zostaliśmy jako Wody Polskie poinformowani o tym zrzucie i ta woda idzie na Marszowice - powiedziała.

Wody Polskie niepokoi też stan samego zbiornika Mietków. On już długo piętrzy wodę i jeżeli zbiornik bardzo długo ma w sobie wodę, może dojść do przesiąków, ponieważ on jest typu ziemnego, czyli to jest ziemia, która nasiąka i może zacząć puszczać - stwierdziła Kopczyńska.

Z tego powodu prezes Wód Polskich zwróciła się do wojewody o uruchomienie wojska. Żołnierze mają przeprowadzić patrole zbiornika i ocenić, w jakim jest stanie.

Podnoszenie wałów we Wrocławiu Beniamin Piłat / RMF FM

Służby wykorzystają 40 tys. worków z piaskiem

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w mediach społecznościowych, że wały zostaną częściowo ofoliowane, a do ich podniesienia mundurowi wykorzystają 40 tys. worków z piaskiem.

"Wały trzeba podnieść o półtora metra, by zabezpieczyć osiedla. Jeśli będzie konieczność ewakuacji, na miejsce podstawimy autobusy" - napisał w mediach społecznościowych gospodarz stolicy Dolnego Śląska.

Mieszkańcy zagrożonych osiedli zostali poproszeni o czujność i przeniesienie się w miarę możliwości na wyższe piętra budynków.

Nie chodzi o to, żeby panikować, ale żeby uczciwie podejść do sprawy - tłumaczył Jacek Sutryk w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Trzymamy kciuki, żeby się nic nie wydarzyło - podkreślił prezydent Wrocławia.

Ewakuacja na razie nie jest konieczna

Jak relacjonował we wtorkowy poranek reporter RMF FM Beniamin Piłat, Bystrzyca cały czas trzyma się swojego koryta, ale jej poziom jest wyższy niż zazwyczaj. Z tego powodu służby podjęły decyzję o zamknięciu mostu nad rzeką.

Zrzut z Mietkowa miał dotrzeć do Marszowic o godz. 6:00, ale jak stwierdził przed godz. 8:00 w rozmowie z naszym dziennikarzem mł. bryg. Tomasz Szwajnos z wrocławskiej straży pożarnej, na razie jest spokojnie i ewakuacja nie jest konieczna.

Poziom wody jeszcze mieści się praktycznie w korycie, nie wylał się pomiędzy wały, także nie ma takiej potrzeby - z naszego punktu widzenia - ogłaszać ewakuację - stwierdził zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Podnoszenie wałów na Marszowicach / Beniamin Piłat / RMF FM

Wiem, że miasto, Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało zastępczą komunikację miejską na wypadek takiej konieczności ewakuacji, także autobusy są przygotowane z tego co mi przekazano. Będziemy działać na bieżąco, bo ciężko teraz podejmować decyzję o ewakuacji, kiedy woda praktycznie znajduje się w naturalnym korycie. Widać już tendencję zwyżkową tej wody, ale wydaje mi się, że jeszcze jakby ta fala wezbraniowa tutaj nie dotarła - dodał.

Wzmacniany odcinek wałów ma prawie trzy kilometry. Na miejscu pracuje ponad 300 osób, w tym strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejne jednostki są w drodze.