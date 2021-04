W ciągu ostatniej doby przybyło 5709 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 460 osób z Covid-19. Najwięcej zakażonych jest na Śląsku, Mazowszu i w Łódzkiem. Od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 osób w wieku 44 i 45 lat. Z najnowszego sondażu dla United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że niemal 70 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw Covid-19 lub już się zaszczepiło. 15 proc. zdecydowanie nie chce przyjąć preparatu. Prezydent Andrzej Duda poinformował dziś, że on i Pierwsza Dama już się zaszczepili. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 147,2 mln ludzi na świecie, a ponad 3,1 mln zakażonych zmarło. Najnowsze informacje na temat walki z pandemią w kraju i na świecie prezentujemy w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenie, by od 4 maja wznowić ograniczone lub zawieszone wykonywanie zabiegów planowych. Działania te zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.



"W przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca wznowienie ich udzielania od 4 maja 2021 r." - głosi wtorkowa informacja NFZ, zamieszczona na stronach Funduszu.

20:28 Prof. Marczyńska: Nie należy spodziewać się wielkiego luzowania od 4 maja

Nie należy się od 4 maja spodziewać wielkiego luzowania obostrzeń epidemicznych - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej po spotkaniu tego gremium. Dodała, że rząd najprawdopodobniej odejdzie od regionalizacji. Rada kładła nacisk na akcję szczepień.

20:26 Prof. Flisiak: Licytowanie na luzowanie obostrzeń

Zapowiedź zniesienia większości rygorów epidemicznych już 4 maja nie jest oparta na planach i faktach - uważa prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Rada Medyczna nigdy nie rekomendowała otwierania wszystkiego "na już".





Rząd Finlandii zdecydował o zakończeniu stanu wyjątkowego, wprowadzonego w kraju na początku marca z powodu pandemii koronawirusa. Obostrzenia przeciwepidemiczne mają być znoszone stopniowo.



Według grupy koordynacyjnej ds. Covid-19 nie ma już podstaw do stosowania przepisów specustawy kryzysowej - powiedziała premier Sanna Marin, liderka socjaldemokratów.

18:46 Libura: Warto by było włączyć priorytetowo niepełnosprawnych w program szczepień

Takie systemy zapisu na szczepienie, które działają na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" ostatecznie premiują osoby, jak to mówi młodzież, bardzo dobrze "ogarnięte". W przypadku tych grup, o których mówimy, priorytet czy specjalna ścieżka pozwala na przywrócenie pewnej sprawiedliwości dostępu (do szczepień - przyp. RMF FM) - stwierdziła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maria Libura.

Około miliona Włochów po raz pierwszy od pół roku zjadło kolację w restauracji dzięki złagodzeniu restrykcji przeciwepidemicznych w większości regionów kraju - takie dane podał związek rolników i producentów żywności po pierwszym dniu obowiązywania nowych przepisów.



Od poniedziałku lokale gastronomiczne w prawie wszystkich regionach mogą serwować posiłki, także wieczorem, ale tylko przy stolikach ustawionych na zewnątrz. To pierwsza taka możliwość od 25 października 2020 roku.

18:07 UE pomoże Indiom

Lekarstwa, tlen i sprzęt medyczny dla Indii zostaną wkrótce dostarczone przez państwa unijne w ramach mechanizmu dotyczącego ochrony ludności. UE jest solidarna z narodem indyjskim - powiedział unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.



Państwa unijne dostarczą Indiom pomoc już w najbliższych dniach. Irlandia przekaże 700 koncentratorów tlenu, jeden generator tlenu, 365 respiratorów, Belgia - 9 tys. dawek leku przeciwwirusowego remdesivir, Rumunia - 80 koncentratorów tlenu i 75 butli z tlenem, Luksemburg - 58 respiratorów, Portugalia - 5,5 tys. fiolek remdesiviru, Szwecja - 120 respiratorów.

Od 1 maja zagraniczni turyści mogą wjeżdżać do Bułgarii, jeśli mają certyfikat o dwukrotnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19, negatywny test PCR lub dokument poświadczający, że w ciągu pół roku przeszli zakażenie koronawirusem.



Resort zdrowia sprecyzował, że uznawane będą wszystkie rodzaje szczepionek, zaaprobowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w tym chińskie i rosyjskie.

Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 140 lekarzy, 136 pielęgniarek, 2 diagnostów laboratoryjnych, 16 dentystów, 13 farmaceutów, 21 ratowników medycznych i 21 położnych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.



Zatrudniająca blisko 40 tys. osób Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła zapisy na szczepienia pracowników, ich małżonków i pełnoletnich dzieci. Rejestracja chętnych, prowadzona przez internetowy Portal Pracownika, potrwa do niedzieli 2 maja włącznie.



16:46 Prezydent i Pierwsza Dama zaszczepieni

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wczoraj razem z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zostali zaszczepieni przeciw Covid-19 w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie.



"Wszystkich zainteresowanych informuję, że razem z Agatą zostaliśmy zaszczepieni przeciw COVID19 wczoraj w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze" - poinformował prezydent na Twitterze.

Na karę więzienia w zawieszeniu skazał w sąd na Węgrzech mężczyznę, który zaprzeczał istnieniu pandemii koronawirusa - poinformował sąd w Miszkolcu na północnym wschodzie kraju.



Sąd Rejonowy w Rybniku uznał za niezasadne zatrzymanie właściciela klubu w Rybniku, który otworzył lokal mimo zakazu związanego z pandemią. Przedsiębiorca zapowiada walkę o zadośćuczynienie i odszkodowanie, policja czeka na uzasadnienie wyroku.



Bary i kluby nocne w Hongkongu zostaną w tym tygodniu otwarte po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, ale ich klienci będą musieli okazać zaświadczenie, że przyjęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki na Covid-19 - ogłosiły władze.



Ogłoszono również częściowe złagodzenie obostrzeń dla restauracji. Od czwartku lokale gastronomiczne, w których wszyscy pracownicy przyjęli szczepionki, będą mogły wydzielić specjalną strefę przeznaczoną dla zaszczepionych klientów.



Współzałożycielka prywatnej szkoły Centner Academy w Miami w USA wysłała do pracowników list, w którym stwierdziła, że osoby zaszczepione przeciw Covid-19 nie mogą przebywać w pobliżu uczniów. Według "The New York Times" placówka "uzależniła zatrudnienie nauczycieli od nieprzyjęcia szczepionki".



Decyzja brazylijskiego urzędu regulacyjnego Anvisa o rezygnacji z importu rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19, Sputnik V, ma charakter polityczny - oznajmił na Twitterze dystrybutor tego preparatu, Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF).



"Opóźnienia Anvisy w zatwierdzeniu Sputnika V mają niestety charakter polityczny i nie mają nic wspólnego z dostępem do danych czy nauki" - napisano na oficjalnym koncie preparatu na Twitterze, obsługiwanym przez Fundusz. Jak dodali autorzy wpisu, resort zdrowia USA w rocznym raporcie napisał, że amerykański attache ds. zdrowia przekonywał Brazylię do odrzucenia rosyjskiej szczepionki w ramach działań przeciwko wrogim wpływom Rosji w regionie

Władze medyczne Katalonii ogłosiły, że w trakcie marcowego koncertu w Barcelonie nie doszło do masowych zakażeń koronawirusem wśród uczestników. Potwierdzono ich jedynie sześć, w związku z czym organizowanie podobnych imprez uznano za bezpieczne. Koncert posłużył jako test dla organizowania masowych wydarzeń w pandemii.



14:26 Szczepienia w zakładach pracy

Z powodu problemów z dostawami odsuwa się termin uruchomienia szczepień w zakładach pracy - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.





14:03 Prezydent o gospodarce

Wielkim moim dążeniem jest to, żeby jak najszybciej umożliwić ponowne funkcjonowanie gospodarki, ale musimy to zrobić w sposób mądry - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z przedstawicielami branż szczególnie dotkniętych pandemią koronawirusa. Mam nadzieję że w perspektywie kolejnych tygodni ta liczba zachorowań będzie nadal spadała i po cichu liczymy, że okres letni to będzie ten czas, kiedy dojdzie do zupełnego pokonania koronawirusa i nawet okres jesienny nie spowoduje już kolejnego znaczącego wzrostu zachorowań - oświadczył Andrzej Duda.



14:02 Odmrażanie gospodarki

Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że jutro zaproponuje kalendarz odmrażania gospodarki. Jego zdaniem od 4 maja powinien zostać otwarty cały handel detaliczny oraz siłownie, ogródki przy restauracjach, a hotele mogły przyjąć do połowy gości.



14:00 Indie

Bogaci mieszkańcy Indii wynajmują prywatne odrzutowce i masowo rezerwują ostatnie loty, by opuścić kraj - informują media. Kolejne państwa zamykają granice dla podróżnych z Indii.





12:51 Luzowanie obostrzeń covidowych w sporcie

Czeka nas szybkie luzowanie obostrzeń w sporcie. Ma dotyczyć zwłaszcza dzieci i młodzieży, które będą mogły pójść między innymi na basen - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Część ministrów też chce, by niektóre obostrzenia poluzować już na majówkę. Ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona jutro.

12:26 Belgia

Władze Belgii planują zaostrzyć kary dla osób podróżujących z fałszywymi wynikami testów na koronawirusa. W ciągu zaledwie jednego tygodnia na lotnisku Zaventem pod Brukselą przyłapano 58 osób z fałszywymi świadectwami testów z negatywnym wynikiem - informuje belgijska telewizja VRT.



W przyszłości każdy, kto ma fałszywy dokument potwierdzający test, będzie musiał stawić się przed sądem i będzie narażony na karę pozbawienia wolności do 5 lat i grzywnę w wysokości 2000 euro.

Podczas kontroli drogowej policjanci z Szamotuł (wielkopolskie) zatrzymali małżeństwo seniorów. Okazało się, że zamiast przebywać w izolacji - pojechali autem na zakupy. O zdarzeniu poinformowano sanepid.

Gubernator Wirginii Zachodniej Jim Justice zapowiedział, że każdy mieszkaniec tego amerykańskiego stanu w wieku 16-35 lat otrzyma obligacje oszczędnościowe warte 100 dolarów, jeśli zaszczepi się przeciw Covid-19. To odpowiedź na niski popyt na szczepionki.

10:53 Rząd chce skończyć z regionalizacją

Rząd chce skończyć z regionalizacją obostrzeń i to nawet zaraz po weekendzie majowym - ustalili dziennikarze RMF FM. To oznacza poluzowanie obostrzeń w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim.



10:46 Nowe dane

W ciągu ostatniej doby przybyło 5709 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 460 osób z Covid-19. Najwięcej zakażonych jest na Śląsku, Mazowszu i w Łódzkiem.



Indie od początku pandemii zarejestrowały już prawie 200 tys. przypadków śmiertelnych w związku z Covid-19. Pomoc w walce z koronawirusem zadeklarowała armia - będzie uzupełniała zapasy tlenu, a emerytowani lekarze wojskowi wesprą służbę medyczną.

Jak przekazał Reuters, ostatniej doby w Indiach zarejestrowano 2771 przypadków śmiertelnych w związku z Covid-19 oraz 323 144 nowych zakażeń koronawirusem.

W ramach zapobiegania zakażeniom koronawirusem japońskie linie lotnicze JAL zaczęły stosować w swoich samolotach antywirusowy i antybakteryjny środek chemiczny w sprayu, którym pokrywane są powierzchnie wewnątrz kabiny - podał dziennik "Yomiuri Shimbun".

Stosowany spray jest niegroźny dla zdrowia ludzi, nie zwiększa ryzyka pożaru i skutecznie ogranicza aktywność wirusów, takich jak wirus grypy czy koronawirus SARS-CoV-2. Ochrona ma się utrzymywać przez trzy do pięciu lat.

09:29 Nieoficjalnie o skali zakażeń

Nieoficjalnie: Niecałe 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem znajdzie się w dzisiejszym raporcie służb sanitarnych. To jest spadek o ponad 3 tysiące w porównaniu do poprzedniego wtorku.

06:54 "DGP": Nauczycielski wyścig po drugą dawkę

Problemy z dostawami szczepionek AstryZeneki zbiegły się z terminem podań drugiej dawki dla nauczycieli. Czy będzie to kłopot, zależy w dużej mierze od tego, na jak długo firma wstrzyma dostawy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

06:50 Koronawirus w marketach

Ślady koronawirusa na terminalach do kart płatniczych, przyciskach do wag, wózkach i koszykach na zakupy znaleźli karabinierzy w części supermarketów we Włoszech.



06:35 Odmrażanie gospodarki

W środę mamy poznać plany rządu na temat luzowania obowiązujących obostrzeń. Jak zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski ma to być "bardzo szczegółowy harmonogram". "Wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług" - dodaje. Dowiemy się też, czy po majówce maseczka ochronna na powietrzu nadal będzie obowiązkowa. Co na to wirusolodzy?



06:31 Szczepienia

Od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 osób w wieku 44 i 45 lat. Zapisać można się przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.





06:02 Sondaż

Niemal 70 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw Covid-19 lub już się zaszczepiło. 15 proc. zdecydowanie nie chce przyjąć preparatu - wynika z najnowszego sondażu dla United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Dobrze organizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 ocenia 40,7 proc. uczestników badania, a bardzo dobrze 12,2 proc.







05:09 Brazylia

Brazylijska Narodowa Agencja Nadzoru Zdrowia zrezygnowała z importu rosyjskiej szczepionki Sputnik V Covid-19.

Jej personel zwrócił uwagę na "nieodłączne ryzyko" i "poważne" wady.

Sputnik V został zatwierdzony w kilku krajach na całym świecie. Rosyjscy naukowcy twierdzą, że jest skuteczny w 97,6% w stosunku do Covid-19, w "prawdziwej" ocenie opartej na danych od 3,8 mln zaszczepionych osób.

05:05 Słowacja

Rząd słowacki zdecydował, że przedłuża stan wyjątkowy do 28 maja. Godzina policyjna nadal będzie obowiązywać, ale zostanie skrócona o godzinę i będzie się rozpoczynać o 21.00.

Pierwsze poważne złagodzenie restrykcji obowiązujących w kraju rząd wprowadził w minionym tygodniu, zezwalając na otwarcie sklepów i hoteli. Otwarte zostały szkoły. Od poniedziałku działają ogródki i tarasy w kawiarniach i restauracjach oraz centra fitness.

05:00 Kazachstan

Kazachstan rozpoczął szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem QazVac, własnej produkcji.

Pierwsze badania nad preparatem rozpoczęto w maju ubiegłego roku, dwa miesiące po tym jak w kraju rozpoczęła się epidemia koronawirusa. Testy - według wyników opublikowanych w lokalnych mediach - wskazywały na skuteczność 96 proc. w walce z wirusem.

Jak przekazała agencja EFE, na początku lutego ruszyła w Kazachstanie kampania szczepień rosyjskim preparatem Sputnik V i dotychczas zaszczepiono nim 900 tys. osób.