Niemal 70 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw Covid-19 lub już się zaszczepiło. 15 proc. zdecydowanie nie chce przyjąć preparatu - wynika z najnowszego sondażu dla United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Dobrze organizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 ocenia 40,7 proc. uczestników badania, a bardzo dobrze 12,2 proc.

Punkt szczepień powszechnych przeciwko Covid-19 na terenie Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim / Grzegorz Michałowski / PAP

Po czterech miesiącach od pierwszego szczepienia przeciw Covid-19 postanowiliśmy sprawdzić, czy Polacy chcą szczepić i jak oceniają organizację rządowego programu szczepień.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla RMF FM i "DGP" wynika, że 31,7 proc. ankietowanych zdecydowanie chce się zaszczepić, "raczej" zaszczepić chce się 5,2 proc., a 32,1 uczestników badania jest już po szczepieniu.

Najwięcej osób pozytywnie nastawionych do szczepień jest w grupie wiekowej 40-49 (46,3 proc.). W znacznej mierze szczepić chcą się mieszkańcy metropolii (42,8 proc.).

Badanie z 23 kwietnia 2021 r. / RMF FM



Na drugim biegunie są osoby, które pod żadnym pozorem nie chcą się szczepić - to 14,9 proc. ankietowanych. "Raczej" nie chce się zaszczepić kolejnych 6,3 proc. osób. Sceptyczne wobec szczepień są przede wszystkim osoby młode w wieku 18-29 lat (51,7 proc. zdecydowanie nie chce się zaszczepić, 5,1 proc. raczej nie chce się zaszczepić).

Z badania United Surveys wynika, że 50,5 proc. przeciwników szczepień stanowią wyborcy Konfederacji, 9,1 proc. wyborcy Koalicji Obywatelskiej, 6,3 proc. zwolennicy Lewicy, 5,3 proc. wyborcy Zjednoczonej Prawicy, a 4,3 proc. osoby, głosujące na PSL. Co ciekawe, 59,6 proc. ankietowanych, który wskazali, że zdecydowanie nie chcą się szczepić, deklarują się jako osoby niewierzące i niepraktykujące.



Inna statystyka pokazuje, że 19,6 proc. mieszkańców wsi zdecydowanie nie chce się szczepić. Takie samo zdanie wyraziło 17,6 proc. mieszkańców wsi i miast do 50 tys. osób.

9,8 ankietowanych jeszcze nie zdecydowało czy przyjmie preparat przeciw Covid-19.

Jak zmieniły się poglądy Polaków?

W badaniu dla RMF FM i "DGP" z 19 marca zdecydowanie mniej było osób, które deklarowały, że już się zaszczepiły (11,9 proc.). Osoby, które już się zaszczepiły i są chętne się zaszczepić stanowiły łącznie 69,2 proc. - w ostatnim badaniu jest więc takich osób minimalnie mniej (69 proc.). Wzrósł nieznacznie odsetek osób, które nie zamierzają się zaszczepić (z 14,4 proc. do 14,9 proc.).

Badanie z 19 marca 2021 r. / RMF FM





Jak Polacy oceniają program szczepień?

Badani zostali spytani również o to, jak oceniają organizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Dobrze realizację kampanii ocenia 40,7 proc. osób, 12,2 proc. osób jest przekonanych, że rząd radzi sobie w tej kwestii bardzo dobrze. Co czwarty ankietowany ocenia program szczepień źle, a bardzo źle co 10. 11,2 proc. nie ma zdania na ten temat.

Badanie z 23 kwietnia 2021 r. / RMF FM



Z sondażu wynika, że bardzo dobrze i dobrze organizację programu ocenia 59 proc. osób, które już się zaszczepiły. 35,5 proc. osób niezaszczepionych, ale wyrażających chęć zaszczepienia ocenia realizację rządowej akcji źle lub bardzo źle. 29,1 proc. ankietowanych, którzy nie chcą się zaszczepić ocenia program dobrze. 27,3 proc. niechętnych bardzo źle.