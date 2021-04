​Czeka nas szybkie luzowanie obostrzeń w sporcie. Ma dotyczyć zwłaszcza dzieci i młodzieży, które będą mogły pójść między innymi na basen - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Część ministrów też chce, by niektóre obostrzenia poluzować już na majówkę. Ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona jutro.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Można spodziewać się podniesienia limitu osób uczestniczących w sporcie na świeżym powietrzu z 25 do 50 osób. To możliwe już na początku maja. Niektórzy ministrowie proponują, by już na czas majówki zezwolić Polakom na szersze uprawianie sportu. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że forsuje to także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Część chce też otworzyć na majówkę kulturę plenerową, czyli na przykład pozwolić na organizację drobnych festiwali. Urzędnicy tłumaczą to tym, że liczba zakażeń spada, a też w weekend majowy Polacy i tak wyjdą z domów.

Optymizmu urzędników nie podziela duża część Rady Medycznej oraz eksperci z Ministerstwa Zdrowia. Oni twierdzą, że takie luzowanie oczywiście jest konieczne, ale raczej dopiero po majówce.

Po weekendzie majowym z kolei będzie możliwe otwarcie sportu w pomieszczaniach zamkniętych dla dzieci i młodzieży. Wszystko wskazuje na to, że młodzi będą mogli już za kilka dni pójść na basen, zajęcia taneczne, gimnastyczne lub tenis. Dorośli dołączą do nich też w maju ale zapewne nieco później.

Jak już informowaliśmy wcześniej, prawdopodobnie po majówce można spodziewać się też zniesienia regionalizacji obostrzeń.

Oprócz tego w maju spodziewajmy się otwarcia hoteli, kin, teatrów, gastronomii, co najmniej ogródkowej. Kolejną rzeczą będzie wznowienie wesel. O tym wszystkim zdecyduje jednak rząd, a premier przedstawi wszystko na środowej konferencji.

Od poniedziałku w 11 województwach mogą działać salony urody, fryzjerskie, tatuażu i piercingu. Z kolei uczniowie klas I-III wrócili do nauczania hybrydowego. W pozostałych pięciu województwach - śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim - w związku z utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń, utrzymano wcześniejsze obostrzenia.