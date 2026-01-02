Piekło - takie słowo pojawia się najczęściej w relacjach z dramatu, który rozegrał się w sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. Według najnowszych informacji w wyniku pożaru w barze Le Constellation zginęło około 40 osób. Kolejnych 115 zostało rannych, głównie z powodu poważnych oparzeń. Ogień wybuchł ok. godz. 1:30. Relacje osób, które były w środku lub widziały te wydarzenia, są wstrząsające.

W pożarze w barze Le Constellation w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana zginęło co najmniej 40 osób / MAXIME SCHMID/AFP/East News / East News

W sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło do tragicznego pożaru w barze Le Constellation.

W wyniku wybuchu ognia zginęło około 40 osób, a 115 zostało rannych.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, ale władze wykluczają zamach terrorystyczny.

Według relacji świadków, ogień pojawił się po umieszczeniu "świeczek urodzinowych" na butelkach szampana przez kelnerkę.

Ucieczkę z lokalu utrudniała bardzo wąska klatka schodowa.

Świadkowie opisują sceny grozy: płonących ludzi, panikę, krzyki i chaos.

Najnowsze i najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Dramatyczna akcja ratunkowa

W sylwestrową noc, około godziny 1:30 czasu lokalnego w barze Le Constellation w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana zginęło około 40 osób. Kolejnych 115 zostało rannych, głównie z powodu poważnych oparzeń. Akcja ratunkowa była dramatyczna. W najbliższym szpitalu zabrakło miejsc na oddziale intensywnej terapii. Poszkodowanych odsyłano do innych placówek, m.in. we Włoszech.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Władze podkreślają jednak, że wszystko wskazuje na to, że był to wypadek, a nie zamach terrorystyczny.

Le Constellation to duży bar mogący pomieścić około 300 osób. Ma dwa piętra i taras.

Świadkowie o tym, jak doszło do pożaru w barze Le Constellation

Pożar w barze Le Constellation wybuchł ok. godz. 1:30 / MAXIME SCHMID/AFP/East News / East News

Naoczny świadek powiedział BBC, że był blisko baru, gdy usłyszał potężną eksplozję. Następnie zobaczył mnóstwo dymu.

Mężczyzna był przekonany, że w barze znajduje się jego brat. Dlatego wszedł do środka. Tam zobaczył przerażające sceny.

Widziałem płonących ludzi... Widziałem ludzi płonących od stóp do głów. To było szokujące - wspomina. Jego bratu nic się nie stało.

Dwie Francuzki, Emma i Albane, opowiadały francuskiej stacji telewizyjnej BFMTV, że były w środku, gdy wybuchł pożar. Z ich relacji wynika, że ogień rozpoczął się, gdy kelnerka umieściła "świeczki urodzinowe" na butelkach szampana.

W ciągu kilku sekund cały sufit stanął w płomieniach. Wszystko było drewniane - relacjonowały Francuzki. Jak dodawały, płomienie "zaczęły rozprzestrzeniać się bardzo szybko".