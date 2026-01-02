Zasypane drogi, ogromne zaspy i dramatyczna walka z czasem. Na Warmii i Mazurach karetki pogotowia utknęły na nieprzejezdnych trasach, przewożąc pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dzięki szybkiej reakcji strażaków, policji oraz lokalnych mieszkańców udało się przywrócić ruch i umożliwić dalszy transport chorych.

Karetka utknęła w zaspach, fot. OSP KSRG Małdyty / Facebook

W rejonie Ostródy ambulans przewożący ciężko chorych pacjentów do Olsztyna utknął na drodze ekspresowej S7, na wysokości miejscowości Wodziany.

Jak informuje portal Ostróda Flesz, 1 stycznia około godziny 18.30 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małdytach otrzymali pilne wezwanie do pomocy.

Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ karetka przewoziła pacjentów w stanie zagrożenia życia. Dzięki współpracy strażaków i policji udało się wyciągnąć ambulans, który mógł kontynuować jazdę - relacjonuje lokalny portal.

Zablokowana karetka z pacjentem w ciężkim stanie

Podobny dramat rozegrał się w powiecie iławskim, w gminie Lubawa. Intensywne opady śniegu sparaliżowały lokalne drogi, uniemożliwiając przejazd karetki transportującej pacjenta wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej.

Na zaśnieżonej, całkowicie zablokowanej drodze stanęła karetka z pacjentem w ciężkim stanie - czytamy na portalu Info Iława.

W tej sytuacji kluczowa okazała się pomoc mieszkańców oraz jednego z rolników, którzy przy użyciu sprzętu pomogli odblokować drogę. Dzięki temu ambulans mógł ruszyć dalej.

Dlaczego nie użyto śmigłowca LPR?

Naturalnym rozwiązaniem w takich sytuacjach mogło być zadysponowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Taka opcja była rozważana, jednak ostatecznie okazała się niemożliwa.

Gdyby pozwalały na to warunki pogodowe, pacjent zostałby przetransportowany śmigłowcem LPR. Niestety intensywne opady śniegu i złe warunki atmosferyczne wykluczyły lot - podaje Info Iława.

Ostatecznie karetkę eskortowali strażacy, a ambulans bezpiecznie dotarł do szpitala w Iławie.

Skumulowane opady śniegu znacznie utrudniły działania ratunkowe na Warmii i Mazurach. Te dramatyczne wydarzenia pokazują, jak ważna w sytuacjach kryzysowych jest współpraca służb ratunkowych, samorządów i lokalnych społeczności.