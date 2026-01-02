Służbom udało się opanować awarię wodociągową na Placu Centralnym w krakowskiej Nowej Hucie. W czwartek wieczorem doszło tam do pęknięcia rury, a woda zalała m.in. torowisko.

Awaria wodociągu na Placu Centralnym zażegnana (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Służby opanowały awarię wodociągową na Placu Centralnym w Nowej Hucie, jednak pod torowiskiem odkryto pustą przestrzeń o głębokości dwóch metrów.

Tramwaje nr 4 i 22 kursują objazdami, a na trasie Plac Centralny-kombinat uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

W piątek rano zaplanowano prace naprawcze i wyłączenie napięcia w linii trakcyjnej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W piątek mieszkańcy muszą być gotowi przede wszystkim na utrudnienia związane z kursowaniem tramwajów w rejonie Placu Centralnego - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Pod zalanym w czwartek torowiskiem odkryto pustą przestrzeń o głębokości około dwóch metrów. Z tego powodu tramwaje numer 4 i 22 do kombinatu kursują teraz objazdami przez ulicę Ptaszyckiego.

Na trasie z Placu Centralnego do kombinatu funkcjonuje natomiast autobusowa komunikacja zastępcza.

Na piątek rano zaplanowano prace naprawcze. W tym czasie wyłączone będzie napięcie w linii trakcyjnej i tramwaje przez jakiś czas nie będą jeździć przez Plac Centralny.

Krakowskie wodociągi zapewniają, że awaria nie spowodowała przerw w dostawie wody do okolicznych mieszkańców, choć wieczorem w kranach można było zauważyć mniejsze niż zwykle ciśnienie.