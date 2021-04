Na karę więzienia w zawieszeniu skazał w sąd na Węgrzech mężczyznę, który zaprzeczał istnieniu pandemii koronawirusa – poinformował sąd w Miszkolcu na północnym wschodzie kraju.

Oskarżony w kwietniu zeszłego roku nagrał wideo w pobliżu miasta Ozd. W nagraniu przekonywał, że koronawirus nie istnieje. Mimo obowiązującego wówczas lockdownu zachęcał, by "wszyscy wyszli na ulice, nie bali się koronawirusa, bo go nie ma, nie istnieje i nie ma takiej choroby".

Nagranie zostało zamieszczone w popularnym serwisie społecznościowym i obejrzało je około 1500 osób. Potem zostało usunięte.



Sąd uznał, że działanie oskarżonego mogło utrudnić lub udaremnić ochronę przed rozprzestrzenianiem się epidemii, w związku z czym skazał go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.



W momencie wykonania nagrania Węgrom wolno było wychodzić z domu tylko z istotnych powodów, np. w celu udania się do pracy lub zrobienia zakupów. Wśród powodów uzasadniających wyjście było też korzystanie z opieki zdrowotnej, a także uprawianie aktywności fizycznej lub spacer na świeżym powietrzu.



Prokuratora i oskarżony zaakceptowali wyrok, jest on więc prawomocny.