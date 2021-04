Bogaci mieszkańcy Indii wynajmują prywatne odrzutowce i masowo rezerwują ostatnie loty, by opuścić kraj – informują media. Kolejne państwa zamykają granice dla podróżnych z Indii.

Zdj. ilustracyjne / JAGADEESH NV / PAP/EPA

To nie tylko ultrabogaci. Kogokolwiek stać na wynajęcie prywatnego odrzutowca, bierze prywatny odrzutowiec - powiedział agencji Bloomberg Rajan Mehra, szef firmy wynajmującej samoloty Club One Air. Z kolei rzecznik firmy czarterowej Air Charter Service India stwierdził w rozmowie z AFP, że zainteresowanie lotami jest "absolutnie szalone".

Media informują o eksodusie zamożniejszych mieszkańców Indii od kilku dni. Liczba dostępnych dla nich opcji szybko się zmniejsza. W niedzielę loty z Indii wstrzymały Zjednoczone Emiraty Arabskie, najpopularniejszy cel podróży - w niektórych emiratach przybysze z Indii stanowią trzecią część ludności.



Tuż przed wejściem w życie ograniczeń, ceny lotów pasażerskich na trasach z Delhi i Mumbaju do Dubaju wzrosły nawet dziesięciokrotnie. Bogatsi wynajmują prywatne samoloty. Koszt to powyżej 20 tys. dolarów za kurs w jedną stronę.



Według londyńskiego "The Times", podobna sytuacja była przed zamknięciem brytyjskich granic. Od tego czasu decyzję o wstrzymaniu lotów podjęły także m.in. Kuwejt, Holandia, Czechy, Kanada, Hongkong i Australia. Od wtorku ograniczone zostaną także loty na Malediwy, dokąd w ostatnich dniach wyjechało kilka prominentnych gwiazd Bollywood.



Według Bloomberga, decyzja Malediwów pociągnęła za sobą kolejną falę lotów "last minute". Jak notuje agencja, sytuacja przypomina tę z zeszłego roku, kiedy wobec zamykających się granic indyjskie władze ostatecznie zakazały lotów w ramach medycznej ewakuacji, obawiając się masowego wykorzystywania tej opcji przez bogatych Hindusów.



Sytuacja epidemiczna w Indiach pozostaje dramatyczna. Dziś po raz szósty z rzędu wykryto tam ponad 300 tys. nowych przypadków Covid-19 i choć było ich o prawie 30 tys. mniej niż dzień wcześniej, eksperci wskazują że jest to prawdopodobnie efekt mniejszej liczby testów. W całym kraju odnotowano dziś 2771 zgonów pacjentów z Covid-19, jednak te statystyki również są zaniżone. Szpitale w wielu miejscach w Indiach są przepełnione i zmuszone do odsyłania pacjentów z powodu braku tlenu.