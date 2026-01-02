Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zadeklarował gotowość do rozmów z władzami Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla wenezuelskiej telewizji VTV podkreślił, że Caracas jest otwarte na dialog dotyczący walki z przemytem narkotyków, sprzedaży ropy naftowej oraz szeroko pojętej współpracy gospodarczej.
- Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zadeklarował gotowość do rozmów z USA na temat walki z narkobiznesem, sprzedaży ropy i współpracy gospodarczej.
- Deklaracje padły w kontekście napięć między Caracas a Waszyngtonem oraz działań amerykańskiej marynarki przeciwko przemytnikom narkotyków w rejonie Karaibów.
- Według CNN CIA przeprowadziła niedawno pierwszy atak na terytorium Wenezueli, niszcząc dok wykorzystywany przez gang narkotykowy, jednak operacja miała głównie wymiar symboliczny.
Jeżeli oni (rząd USA) chce poważnie przedyskutować kwestię walki z narkobiznesem, jesteśmy gotowi. Jeżeli chcą wenezuelskiej ropy, Wenezuela jest gotowa na inwestycje amerykańskie, jak to się dzieje w przypadku Chevronu. Kiedy chcą, gdzie chcą i jak chcą - powiedział Maduro.
Prezydent dodał, że jego kraj jest również gotów do rozmów na temat szerszych porozumień gospodarczych.
Deklaracje padły w kontekście narastającego kryzysu w relacjach Caracas z Waszyngtonem oraz rosnącej presji ze strony USA. Amerykańska marynarka wojenna rozmieściła znaczne siły w rejonie Karaibów i prowadzi działania przeciwko łodziom podejrzewanym o przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
W wywiadzie Maduro nie potwierdził ani nie zaprzeczył, czy doszło już do bezpośredniej ingerencji sił amerykańskich na terytorium Wenezueli.
W ubiegłym tygodniu za pomocą drona zniszczony został dok, gdzie wenezuelski gang Tren de Aragua miał przechowywać narkotyki. Stacja CNN poinformowała, że za operacją stało CIA.
Źródła telewizji podały, że w chwili ataku z użyciem drona na miejscu nikogo nie było i nikt nie odniósł obrażeń.
Według jednego ze źródeł, na które powołuje się stacja, choć obiekt został zniszczony, to atak był głównie symboliczny. Był to jeden z wielu portów, skąd narkotyki opuszczają Wenezuelę.
Operacja nie została zauważona nawet wewnątrz kraju, choć był to pierwszy znany atak USA na terenie Wenezueli.