Najważniejszym celem jest ustalenie nazwisk wszystkich ofiar - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej burmistrz Crans-Montana, Nicolas Feraud. To właśnie w tym szwajcarskim kurorcie doszło do niewyobrażalnej tragedii w sylwestrową noc. Ok. godz. 1:30 w jednym z barów wybuchł pożar. Zginęło około 40 osób, 115 jest rannych, w tym wiele ciężko. Identyfikacja ofiar może potrwać kilka dni. Konieczne będą m.in. badania DNA.

Wnętrze baru Le Constellation, w którym wybuchł tragiczny pożar / /KANTONSPOLIZEI WALLIS VS HANDOUT / PAP/EPA

W sylwestrową noc w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii wybuchł tragiczny pożar.

Zginęło około 40 osób, a 115 zostało rannych, w tym wielu ciężko.

Ofiary to głównie młodzi ludzie różnych narodowości.

Władze podkreślają, że ustalenie nazwisk wszystkich ofiar to obecnie najważniejszy cel.

Identyfikacja ciał może potrwać kilka dni - konieczne są badania DNA i analiza próbek dentystycznych.

Większość ofiat to młodzi ludzie

Przerażające sceny rozegrały się w sylwestrową noc w barze Le Constellation w ekskluzywnym szwajcarskim ośrodku narciarskim Crans-Montana. Ok. godz. 1:30 wybuchł tam pożar. Zginęło około 40 osób, 115 zostało rannych. Poszkodowani trafili do wielu szpitali, w tym także do Włoch.

Ofiary to w większości młodzi ludzie, różnych narodowości. Nazwisk wielu z nich nie ustalono do tej pory. Władze poinformowały, iż może minąć kilka dni, zanim uda się zidentyfikować wszystkie ofiary.

Pierwszym celem jest przypisanie nazwisk wszystkim ciałom - powiedział burmistrz Crans-Montana, Nicolas Feraud, podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Konieczne badania DNA

Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, poinformował, że eksperci wykorzystują próbki dentystyczne i DNA do tego zadania.

Cała ta praca musi zostać wykonana. Nic nie można przekazać rodzinom, dopóki nie będziemy w 100 procentach pewni - powiedział.

W czwartek wieczorem w barze nadal leżały ciała niektórych ofiar. Funkcjonariusze zapewniali, że będą pracować bez przerwy, aby zidentyfikować wszystkich, którzy zginęli w pożarze.