„Takie systemy zapisu na szczepienie, które działają na zasadzie ‘kto pierwszy, ten lepszy’ ostatecznie premiują osoby, jak to mówi młodzież, bardzo dobrze ‘ogarnięte’. W przypadku tych grup (niepełnosprawnych - przyp. RMF FM), o których mówimy, priorytet czy specjalna ścieżka pozwala na przywrócenie pewnej sprawiedliwości dostępu (do szczepień – przyp. RMF FM)" – stwierdziła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maria Libura.

Libura: Warto by było włączyć priorytetowo niepełnosprawnych w program szczepień Michał Dukaczewski / RMF FM

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych o to (zaszczepienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - przyp. RMF FM) apeluje, ale co więcej organizacje i Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet sam pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych wskazuje na konieczność zaszczepienia przynajmniej najbardziej narażonych grup spośród osób niepełnosprawnych już de facto od końca ubiegłego roku. Już wtedy było wiadomo, że chociażby osoby z zespołem Downa są wielokrotnie bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19, ale także na ryzyko zgonu. To samo dotyczy - i teraz to już wiemy z bardzo dużych badań amerykańskich, które objęły 65 niemalże milionów pacjentów - z niepełnosprawnością intelektualną. One również mają te ryzyka niezwykle wysokie. W związku z tym, kierując się logiką ochrony osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg, naprawdę byłoby warto włączyć priorytetowo te grupy w Narodowy Program Szczepień na specjalnych zasadach - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maria Libura, ekspertka ds. zdrowia z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z MARIĄ LIBURĄ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Libura: Warto by było włączyć priorytetowo niepełnosprawnych w program szczepień

Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta dopytywana o to, jak duża jest ta grupa, odpowiedziała: Jeżeli mówimy w szczególności o tych grupach bardzo priorytetowych - czyli osobach z wrodzoną niepełnosprawnością i niepełnosprawnością intelektualną - to wedle takich szacunków ekspertów to może być 100 do 200 tys. osób, a więc nie mówimy tu o bardzo dużej rzeczy. Później na pewno potrzebne jest też wsparcie osób niepełnosprawnych w ogóle w dostępie do szczepień. Bo jedną kwestią jest możliwość zapisania się czy rejestracji, a zupełnie inną faktyczna dostępność szczepień.

"Musimy wyciągnąć systemowe wnioski z pandemii"

Nie wiemy, czy trzecia fala pandemii będzie ostatnią - powiedziała w internetowej części Popołudniowej Rozmowy w RMF FM Maria Libura, ekspert ds. zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jej zdaniem kluczowe jest pytanie, czy pojawi się w końcu odporność stadna. Zależy to od tempa szczepień i tego jak zachowa się sam wirus. Nie wiemy, czy obecne szczepienia zapewnią odporność przeciwko nowym wariantom. Choć trzeba dodać, że ostatnie badania dają w tej sprawie nadzieję (...). Luzowanie obostrzeń musi nastąpić mądrze. Równie ważną sprawą jest przywrócenie sprawności takich służb jak sanepid, do tego by były szybko w stanie wykrywać ogniska koronawirusa - dodała.

Libura: Musimy wyciągnąc systemowe wnioski z pandemii Michał Dukaczewski / RMF FM





Członkini Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta pytana o to czego system ochrony zdrowia będzie potrzebował po pandemii, powiedziała: Za chwilę będziemy potrzebować nowej umowy społecznej dotyczącej ochrony zdrowia. Pandemia pokazuje jak ważny jest system publiczny. Mam na myśli sprawnie działającą organizację finansowania i rozdysponowania środków na służbę zdrowia.

Libura: Potrzebujemy nowej umowy społecznej dotyczącej systemu ochrony zdrowia Michał Dukaczewski / RMF FM