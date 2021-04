"Wielkim moim dążeniem jest to, żeby jak najszybciej umożliwić ponowne funkcjonowanie gospodarki, ale musimy to zrobić w sposób mądry" - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z przedstawicielami branż szczególnie dotkniętych pandemią koronawirusa. "Mam nadzieję że w perspektywie kolejnych tygodni ta liczba zachorowań będzie nadal spadała i po cichu liczymy, że okres letni to będzie ten czas, kiedy dojdzie do zupełnego pokonania koronawirusa i nawet okres jesienny nie spowoduje już kolejnego znaczącego wzrostu zachorowań" - oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda /Piotr Nowak /PAP

