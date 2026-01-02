Trwa akcja służb w Lęborku w woj. pomorskim. 35-letni mężczyzna zabarykadował się w swoim mieszkaniu i uwięził w nim kobietę. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ RMF FM

Dramatyczny poranek w Lęborku w Pomorskiem. W mieszkaniu w kamienicy przy ul. Zwycięstwa zabarykadował się 35-latek. Mężczyzna przetrzymuje tam kobietę.

Na miejscu są policjanci, w tym kontrterroryści, straż pożarna. Negocjatorzy próbują nakłonić 35-latka do uwolnienia kobiety i opuszczenia mieszkania. Na razie mężczyzna odmawia współpracy z funkcjonariuszami i nie wpuszcza nikogo do środka.

Wciąż niejasne jest, co łączy mężczyznę z kobietą oraz czy 35-latek ma jakąś broń.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, w kamienicy odcięto dopływ gazu. Przed budynkiem postawiono poduszkę powietrzną.

