W Polsce potwierdzono koronawirusa u 150 osób. Do tej pory z powodu wywoływanej przez niego choroby zwanej Covid-19 zmarły trzy osoby. W skali globalnej jest to 6400 ludzi. Z danych WHO wynika, że na całym świecie kwarantannie poddanych są dziesiątki milionów ludzi - w Polsce każdy, kto wjeżdża do kraju. Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie zmarło już 1800 osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE. ZOBACZ!



Wideo youtube

Od północy w niedzielę z powodu pandemii koronawirusa zamknięte są granice Polski dla osób podróżujących zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską; granice będą zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy poddawani są kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.



Sprawdź, które przejścia graniczne są otwarte. <<< ZOBACZ TUTAJ >>>

10:39

W Bahrajnie, gdzie odnotowano dotąd 214 przypadków zakażenia koronawirusem, odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną. Jest to zarazem pierwszy zgon w krajach arabskich w rejonie Zatoki Perskiej.



10:39

Niemcy wprowadziły kontrole na swych granicach z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią.

10:35

Pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma w poniedziałek eksperymentalną dawkę - poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego.

Testy, które odbywają się w Waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle, są finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia.

Przedstawiciele władz służby zdrowia twierdzą, że pełna weryfikacja potencjalnej szczepionki potrwa od roku do 18 miesięcy. Testy rozpoczną się na 45 młodych, zdrowych ochotnikach, przy czym stosowane będą różne dawki.

Kilkanaście grup badaczy na świecie usiłuje obecnie jak najszybciej stworzyć szczepionkę przeciw Covid-19. Co istotne, rozwijają różne typy szczepionek. Niektórzy próbują nawet stworzyć szczepionkę tymczasową, która chroniłaby człowieka przez miesiąc albo dwa, do czasu powstania długotrwałej szczepionki.







10:33

Specjalne wydanie samorządowej gazety, a w niej najważniejsze informacje i porady dla mieszkańców. Tak m.in. władze Sosnowca reagują na wprowadzone w mieście ograniczenia związane z korona wirusem. Wydrukowano 50 tysięcy sztuk miejskiej gazety, która dostarcza jest mieszkańcom.

Poza tym w Sosnowcu wydłużono opłatę podatków z końca marca do końca maja. Jeśli komuś mija miesięczny termin rejestracji samochodu, też może ten czas przekroczyć.

Lada moment zacznie funkcjonować projekt Zdalna Kultura. Mają to być umieszczane w internecie materiały, które mogą zainteresować mieszkańców, np. teatralne zajęcia z dykcji, czytanie książek, czy zaproszenie na wystawę muzealną. Jeśli ktoś trafia na kwarantannę, może skorzystać z telefonicznej rozmowy z psychologiem. Takie osoby mogą też liczyć na dowożenie żywności.

W mieście wprowadzono też m.in. automatyczny system sygnalizacji świetlnych po to, aby na przejściach przez jezdnię piesi nie musieli, jak do tej pory, korzystać ze specjalnych przycisków umożliwiających zmianę świateł.

Miejscy urzędnicy przygotowali też listę restauracji i kawiarni, gdzie oferowane są posiłki "na wynos" - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

10:25

Mamy 79 oddziałów zakaźnych w całej Polsce, które dysponują około trzema tysiącami łóżek. Przekształcając dodatkowe 19 szpitali w ściśle zakaźne zyskujemy około 10 tysięcy łóżek - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz na antenie TVN24 podkreślił, że leczenie koronawirusa przebiega objawowo. "Nie ma w tej chwili na koronawirusa żadnych leków, poza lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi" - zaznaczył.

Rzecznik MZ wskazał, że jeśli zakażony nie ma silnych objawów, które kwalifikowałyby go do leczenia szpitalnego, lekarz może zdecydować, aby kuracja odbywała się w domu. Wskazał, że taką formę leczenia stosują m.in. Francja i Wielka Brytania.





10:16

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka samochodów Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach - podobnie jak większość europejskich zakładów produkcyjnych tego koncernu - zawiesiła do 27 marca produkcję.

Dziennie fabryka w Tychach wytwarza średnio 1040 samochodów - dwutygodniowy przestój oznacza ubytek w produkcji rządu kilkunastu tysięcy aut.

10:12

O decyzji szefa rządu poinformował w Polsat News minister kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że decyzja premiera zostanie potwierdzona na poniedziałkowym zespole zarządzania kryzysowego.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

10:07

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem pod warunkiem, że lekcje w szkołach zostaną wznowione najpóźniej po Świętach Wielkanocnych - zapewnia w rozmowie z reporterem RMF FM dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Pierwsza część egzaminu zaplanowana jest za pięć tygodni - na 21 kwietnia.

Lekcje w szkołach zostały odwołane do przyszłej środy, 25 marca - z możliwością przedłużenia tego terminu.

10:04

Znowu czerwony dzień na światowych giełdach. Raptem godzinę po starcie notowań warszawski indeks WIG20 traci prawie 7 proc. To oznacza, że straty warszawskiej giełdy - liczone od początku roku - przekroczyły już oficjalnie 40 procent.

Zachód Europy też ma silne spadki. Giełda w Paryżu traci 6,5 procent. Frankfurt 6. Mediolan traci 8 procent, a Londyn aż 9 proc.

Jest źle, bo - jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda - przez weekend - gdy giełdy nie działały - prawie cała Europa podjęła decyzje o zamknięciu granicy, wielu sklepów, restauracji i barów. Zamyka się wiele fabryk. Do tego Włochy i Hiszpania ogłosiły rekordowy wzrost liczby zachorowań.

09:58

Od dzisiaj wewnątrzkrajowe loty będą zawieszone - taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki.

09:54

Ok. 5 godzin trzeba czekać na wjazd do Polski z Litwy przez przejście graniczne w Budzisku (Podlaskie). To wewnętrzna granica UE i jedyne drogowe przejście graniczne z Litwą.

Na granicy z Białorusią, czyli zewnętrznej granicy unijnej, odprawy graniczne pojazdów w województwie podlaskim prowadzone są na drogowych przejściach w Kuźnicy i Bobrownikach. W Kuźnicy rano nie było kolejki aut osobowych. Wyjazd ciężarówek odbywał się na bieżąco, na wjazd trzeba było czekać 4 godziny. W sąsiednich Bobrownikach również była kolejka tirów - na wyjazd z Polski trzeba było czekać 14 godzin, na wjazd 10 godzin.

09:49

Ponad 40 uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Łęczycy (Łódzkie) przebywa na kwarantannie w murach swojej szkoły. Młodzież i opiekunowie spędzą tam dwa tygodnie, po tym, jak wrócili z praktyk w Hiszpanii. Jak zapewnia starosta łęczycki, ich stan jest dobry i nie mają objawów zakażenia koronawirusem. Do Polski wrócili w sobotę późnym wieczorem autokarem.

W szkole nie ma internatu, ale - jak zapewniają władze ZSP nr 1 i starosta łęczycki Janusz Mielczarek - miejsce kwarantanny zostało wcześniej przygotowane na przebywanie w niej przez dłuższy czas uczniów - mają oni zapewnione m.in. jedzenie oraz miejsce do spania.

09:45

Ponad 5 godzin muszą czekać na wjazd do Polski przekraczający granicę z Niemcami w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Kolejki tworzą się też w Kodowie-Słony na granicy z Czechami - podały służby graniczne.

09:40

Duże korki powstały na przejściu granicznym Cieszynie-Boguszowicach. Kierowcy tirów napotkają utrudnienia na wjazdach do Cieszyna zarówno od ul. Katowickiej - wjazd od Hażlacha, ul. Bielskiej - od Gumnej, jak i na trasie S-52.

W Pawłowicach policja kieruje już tiry na Skoczów, by zgrupować ich ruch na głównych drogach.

Osobom podróżującym do Cieszyna zalecane jest korzystanie z alternatywnych dróg: z Pogwizdowa ul. Frysztacką, z Bażanowic ul. Wiślańska, z Puńcowa ul. Cieszyńską.

Podróżujący służbowo bądź zawodowo do Czech, mogą skorzystać z przejścia granicznego na Moście Przyjaźni. Obowiązuje tam jednak tylko ruch pieszy.

09:33

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono na oddziale zakaźnym kaliskiego szpitala. To 85-letni pacjent z wielkopolskiego Krotoszyna - przekazał rzecznik prasowy szpitala w Kaliszu Paweł Gawroński.

09:29

Około doby wynosi czas oczekiwania na odprawę dla samochodów ciężarowych na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku (Lubelskie). Kolejki są także na innych przejściach granicznych w regionie z Ukrainą i Białorusią.

Jak informują służby graniczne na portalu granica.gov.pl w poniedziałek rano czas oczekiwania ciężarówek na przejściu z Ukrainą w Dorohusku wynosił 25 godzin, a w Hrebennem - 10 godzin. Na wyjazd na Białoruś przez Koroszczyn-Kukuryki kierowcy ciężarówek musieli czekać 6 godzin.

Kolejka tirów przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku, na drodze krajowej nr 12, miała 13 km długości i sięgała miejscowości Brzeźno. Przed Hrebennem, na drodze krajowej nr 17, była 2-kilometrowa kolejka do miejscowości Potoki. Natomiast przed Koroszczynem, w ciągu drogi krajowej nr 68, kolejka miała długość wynosiła 4,2 km.

09:26

Na dziś nie ma powodów, żeby mówić o przesunięciu wyborów - oświadczył w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. "Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać" - powiedział wicepremier. Jego zdaniem, nie można wprowadzać pewnych rozwiązań "na wyrost", bo np. w przypadku stanu wyjątkowego, chodzi nie tylko o przesunięcie wyborów, ale też np. o ograniczenie praw obywatelskich, czyli środki "bardziej uciążliwe od tych które zostały wprowadzone".

09:24

Ruch samochodów osobowych na jedynym otwartym na Podkarpaciu przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej odbywa się płynnie. Natomiast na przekroczenie granicy oczekuje ok. 400 tirów.

Kolejka samochodów, busów i autobusów w Korczowej na zdjęciu z 15 marca / Darek Delmanowicz / PAP





09:18

Rząd będzie dziś pracował nad serią działań antykryzysowych dla przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że z powodu koronawirusa i zamknięcia dużej części światowej gospodarki czeka nas fala bankructw.

Jakich dokładnie działań się spodziewać? Po pierwsze to będzie pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców. Zakłada na przykład odroczenie konieczności płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Czyli skarbówka i ZUS będą zgadzać się na czasową przerwę w opłacaniu należności. W skrajnych przypadkach będzie to nawet umorzenie należności - informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda.

Drugim elementem specustawy antykryzysowej ma być wsparcie ludzi pozostawionych bez wynagrodzenia. Rząd nie zdradza szczegółów, ale ma się pojawić jakaś forma zasiłków dla ludzi samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych.

Poza rządem warto dziś patrzeć także na banki. W południe mają ogłosić, na jakich zasadach będą się zgadzać przerwę w spłacaniu kredytów.

09:15

Dwie kolejne osoby z zakażeniem koronawirusem zdiagnozowano na terenie woj. Śląskiego, Jak przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska to dwaj obywatele Ukrainy. Mężczyźni są w sile wieku, zakażenie jednego z nich zdiagnozowano w Tychach, drugiego - w Cieszynie. Stan obu jest dobry.





09:02

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamknięty został w Karkonoszach szlak grzbietowy, przebiegający po polsko-czeskiej granicy. Nie można też wejść na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy.



08:55

Ministerstwo Zdrowia informuje: mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych; łącznie jest ich 150.

"Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy)" - podano.

"2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 150. Trzy osoby zmarły.





08:27

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 15. roku życia? Wicepremier Jacek Sasin rozwiewa nadzieje rodziców: Nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych.

"Wszyscy byśmy chcieli, żeby można było zrekompensować wszystkim obywatelom straty, które ponosimy z tytułu tej epidemii, ale tego nie da się zrobić. Te straty będą: dla firm i obywateli. Musimy się z tym liczyć" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sasin, który jest ministrem aktywów państwowych. “Ta poprawka nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych, a my nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko populistycznymi, bez możliwości finansowych" - zaznaczył.

08:24

Długie kolejki są na naszej zachodniej granicy, przed wjazdem do Polski. Kierowcy czekający po niemieckiej stronie w Świecku, stoją w kolejce około czterech godzin. Nieco krócej jest w Olszynie na południu regionu. Tam oczekiwanie zajmuje teraz około 3 godzin. Jeszcze dalej na południe już na Dolnym Śląsku w Jędrzychowicach kierowcy czekają prawie 6 godzin. W Świecku i Jędrzychowicach kierowcy są obsługiwani na trzech pasach, z czego jeden jest dedykowany tylko tirom.

08:22

Granicę z Ukrainą można przekroczyć tylko w trzech miejscach: w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem. Największy rudych zanotowano w Korczowej, jeszcze wczoraj na wjazd do Polski czekało wiele samochodów. Sytuacja już się ustabilizowała, teraz za to na wjazd na Ukrainę czeka około pół tysiąca ciężarówek i kilkadziesiąt autobusów. Jak informują służby, nie ma kolejek na przejściach w Dorohusku i Hrebennem.

08:16

"Najprawdopodobniej jutro będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierać pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale też osób samozatrudnionych" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

“To nie jest tak, że my będziemy w stanie zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby jak najwięcej firm uratować. Tych, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy"- stwierdził gość Roberta Mazurka.





08:00

Niemiecki klub piłkarski Union Berlin w trakcie kryzysu spowodowanego szerzącym się koronawirusem i zawieszeniem Bundesligi zaprasza kibiców na stadion, ale wirtualnie. Do kupienia przez internet są kiełbaski z grilla i piwo. Cena: 2,5 euro. "Przecież nie może być tygodnia bez futbolu" - napisano na stronie klubu. Akcję zainspirowali sami kibice chcący pomóc w tym trudnym czasie.

07:58





Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzega: musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wyniki liczby osób zakażonych koronawirusem.

07:26

W Meksyku odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa. Znany dziennikarz Joaquin Lopez-Doriga poinformował na Twitterze, iż biznesmen Jose Kuri zmarł po zdiagnozowaniu u niego koronawirusa, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.

Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku.

07:08

Granicę z Czechami w województwie śląskim można przekraczać w 4 miejscach. Nasz dziennikarz Marcin Buczek sprawdził o poranku, że Cieszyn-Boguszowice, Gorzyczki oraz Nowe Chałupki to niestety korki i zatory. Stoją w nich głównie kierowcy ciężarówek. Dziś rano wzrosła tam też liczba aut osobowych, bo przez granicę przejechać chcą ci, którzy w rejonie przygranicznym pracują w Czechach. Do tej pory mogli korzystać z bocznych, lokalnych dróg. Teraz poza 4 wyznaczonymi miejscami, przez granicę przejechać się nie da.

07:05

Kierowcy jadący do Polski od strony Niemiec muszą liczyć się z oczekiwaniem w kolejce, ta w Kołbaskowie na autostradzie A6 ma pół kilometra długości, w Świecku na A2 około 8 kilometrów - ostrzega reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Osoby, z rejonów przygranicznych, które jadą do pracy, powinny wyjechać wcześniej i pamiętać o zabraniu ze sobą jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że do Polski chcą wjechać w celach zawodowych, np. umowy o pracę. Szczegółowo kontrolowani są też pasażerowie promów ze Skandynawii, a obcokrajowcy, o ile nie są kierowcami tirów, nie są wpuszczani do Polski.





7:00

Wszyscy turyści przebywający na niemieckim wybrzeżu mają wracać do domu. O dziś wszystkie wyspy na Morzu Północnym oraz na Bałtyku zostają zamknięte - donosi "Bild". Nie dotyczy to mieszkańców, którzy pracują na lądzie. Oni będą mogli się przemieszczać.

/ FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

06:42

Rzecznik pacjentów ostrzega - korzystanie z "alternatywnych" metod walki z koronawirusem jest niebezpieczne.

06:40

Żadna z osób, u których w czasie weekendu w Polsce zdiagnozowano koronawirusa nie jest w stanie ciężkim lub zagrażającym życiu. Takie zapewnienie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz usłyszał o poranku w Ministerstwie Zdrowia.

W sumie w naszym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 125 osób. Trzy z nich zmarły.

Najwięcej zakażeń jest w centralnej Polsce. Na Mazowszu i w województwie łódzkim potwierdzono odpowiednio 22 i 19 przypadków. Wciąż są dwa województwa, gdzie nie ma ani jednego chorego: to podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Coraz szybciej rośnie liczba osób zdrowych, które są objęte obowiązkową kwarantanną. W całym kraju jest ich już ponad siedem i pół tysiąca.

06:34

Na całej granicy ze Słowacją od wczoraj czynne są tylko dwa przejścia graniczne - w Barwinku i Chyżnem. Na obu przejściach granicznych ruch odbywa się na bieżąco i nie ma mowy o jakimkolwiek oczekiwaniu na odprawę - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Straż Graniczna przyznaje, że ruch jest tam minimalny. W Chyżnem wczoraj do 21:00 do odprawy zgłosiło się zaledwie 146 osób w 134 pojazdach, a w Barwinku do 15:00 176. To oznacza, że na tych przejściach w ciągu godziny pojawia się średnio odpowiednio 6 i 11 pojazdów.

06:27

Sklepy nie zostaną zamknięte - deklaruje rząd. Jednak wyzwaniem jest utrzymanie pełnych półek - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". "Handel stanął przed wyzwaniem: Polacy robią zapasy w obawie przed wirusem i półki sklepowe pustoszeją. No i - tak jak w innych branżach - wielu pracowników wzięło wolne, by zapewnić opiekę dziecku" - zauważa gazeta.

W artykule czytamy, że "mimo problemów z zatowarowaniem i obsadą, sieci handlowe nie zamierzają zamykać placówek, a handlowcy mają pomysł, jak usprawnić proces dystrybucji towarów do sklepów, które działają". Chodzi o możliwość zatowarowania placówek w niedzielę.

05:54

Z powodu zagrożenia koronawirusem do końca marca w sądach w całym kraju nie odbędzie się większość rozpraw i posiedzeń - zostaną one przełożone na późniejsze terminy. Odbywać mają się tylko najpilniejsze sprawy, które nie mogą być przesunięte na inny termin.

Jednocześnie wiele sądów zaleca na swych stronach internetowych, aby w marcu z poszczególnymi sekretariatami wydziałów kontaktować się telefonicznie. W sądach ograniczona będzie także możliwość korzystania z biur obsługi interesantów, czytelni akt, biur podawczych i kas sądowych.

05:51

Słowacki premier Peter Pellergini ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Ma on przede wszystkim dotyczyć szpitali i ich personelu. Pracownicy szpitali nie będą mogli odmówić pracy i przeniesienia w inne miejsce. Od dziś zamknięte będą niemal wszystkie sklepy, poza spożywczymi, aptekami, drogeriami i tymi z karmami dla zwierząt. Rusza też dystrybucja maseczek ochronnych wśród obywateli. Rząd Słowacji zamówił ich 30 milionów. Na Słowacji, która liczy niespełna 5 i pół miliona mieszkańców odnotowano 61 przypadków zakażanie nowym koronawirusem.

05:44

Ponad 7500 Polaków jest w domach na obowiązkowej kwarantannie. Ta liczba będzie rosnąć. Rząd przewiduje, że niedługo - wraz z kolejnymi powrotami z innych krajów - sięgnie kilkudziesięciu albo nawet stu tysięcy. Rośnie też liczba osób objętych nadzorem sanepidu. W całym kraju jest ich już prawie 26 000.

05:33

Irlandia zamyka wszystkie puby i bary w związku z pandemią koronawirusa. Już w czwartek zamknęła wszystkie szkoły oraz placówki opieki nad dziećmi i zakazała zgromadzeń publicznych powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i powyżej 500 osób na otwartym powietrzu, ale puby i bary pozostawały do tej pory czynne.

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji rząd podjął w reakcji na publikowane w trakcie weekendu w internecie nagrania wideo, pokazujące bawiących się ludzi w zatłoczonych pubach. Minister zdrowia Simon Harris na Twitterze określił to jako "zniewagę" dla wysiłków pracowników służby zdrowia. "Niedaleko stąd pielęgniarki i lekarze pracują, aby ograniczyć wpływ globalnej pandemii. Wszyscy pracują 24 godz./dobę" - napisał Harris zamieszczając na swoim profilu nagranie z jednego z pubów.





05:28

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy odstęp od innych. Czechom wolno też odwiedzić rodzinę, gdy jest taka konieczność, załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe, pójść do parku lub wyprowadzić na spacer zwierzęta. W innych przypadkach opuszczenie mieszkania nie jest już dozwolone. Rząd Czech zakazał też działalności hoteli oraz przewozów taksówkami. Wyjątkiem są przewozy posiłków lub zamówionych zakupów

Czechy są po Włoszech, Hiszpanii i Austrii czwartym krajem w Europie, który przyjął takie rozwiązania.

W kraju tym zanotowano dotąd 293 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

05:22

LOT wysyła kolejne 11 maszyn po Polaków przebywających za granicą. Polacy wracać będą m.in. z Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji, czy Hiszpanii.

05:15

Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie planuje masowych szczepień w związku z koronawirusem. To kolejny fake news - podkreśla. Resort prosi, by nie logować się na strony podawane w SMS-ach, w których mowa jest o konieczności wniesienia opłat. Wcześniej MZ poinformowało nie rozsyła żadnych esemesów dotyczących wsparcia żywieniowego.

05;10

Epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii potrwa do wiosny przyszłego roku i może doprowadzić do hospitalizacji 7,9 mln osób. Tak wynika z poufnego dokumentu Public Health England (PHE), o którym pisze poniedziałkowy "The Guardian". Sugeruje on również, że szefowie służby zdrowia przygotowują się na to, że aż do 80 proc. Brytyjczyków zarazi się koronawirusem w tym czasie.