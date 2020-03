Mamy w tej chwili 150 osób z potwierdzonymi wynikami koronawirusa, ok. 800 hospitalizacji i ok. 8 tys. osób poddanych kwarantannie - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Mamy w tej chwili 150 osób z potwierdzonymi wynikami koronawirusa, mamy około 800 hospitalizacji i z kwarantanny - decyzją sanepidu - około 8 tysięcy osób. Kilkadziesiąt tysięcy z decyzją kwarantanny osób wracających do kraju - mówił minister.

Jak dodał te liczby w najbliższym tygodniu będą rosły. Ta liczba w najbliższym tygodniu na pewno będzie rosła, będzie rosła w podobnym tempie, jak to się działo w innych krajach Europy - podkreślił.

Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem - dodał na konferencji prasowej.

Sieć szpitali zakaźnych została zatwierdzona; w poniedziałek do przekształconych szpitali zostanie dostarczony sprzęt ochrony osobistej: po tysiąc sztuk maseczek i kombinezonów oraz gogle - zapowiedział szef resortu.

"Ilość wirusa powinna spaść"

Ograniczenie kontaktu między ludźmi, ograniczenie transmisji wirusa będzie skutkowało tym, że w przeciągu najbliższych 7-10 dni :ilość wirusa", który się dostał do organizmu człowieka, przeszedł inkubację i zaczyna się pokazywać jako choroba, powinna spaść - powiedział Szumowski.

W poniedziałek zostanie też uruchomiony tzw. dodatek za gotowość, który będzie przeliczany na każdy szpital w zależności od ilości łóżek i łóżek respiratorowych.

Z jednej strony szpitale zatrzymują ryczałt, które miały, dodatkowo dzisiaj uruchomiony zostanie tak zwany dodatek za gotowość, w zależności od liczby łóżek oraz liczby łózek respiratorowych, który będzie przeliczany na każdy szpital - zapowiedział Szumowski.

3 tysiące testów na koronawirusa na dobę

Na obecną chwilę mamy 19 laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa, to oznacza zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę - mówił Szumowski.

Jak wskazał dodatkowo dochodzą laboratoria w Białymstoku, Bydgoszczy, Instytut Kardiologii w Warszawie, Krakowie, Gdańsku. To oznacza zwiększenie przepustowości badań do około trzech tysięcy na dobę. Robimy tych badań coraz więcej. Tak jak mówiłem, w miarę zwiększania się potencjalnie zakażonych pacjentów liczba wykonywanych badań rośnie - oświadczył minister.



W momencie, gdy Polska wchodzi już w etap transmisji poziomej, jeszcze nie tak dramatycznie wyrażonej jak gdzie indziej, ale na pewno już mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce, wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami będzie miała wykonywane testy - powiedział Szumowski.



Minister dodał, że testy wykonywane są również w domach w kwarantannie. Mamy ponad 70 karetek, które pobierają wymazy od pacjentów w miejscach, gdzie oni są - powiedział.



Mam nadzieję, że tempo wzrostu w pewnym momencie spowolni i będziemy mieli czas na reakcję, na leczenie pacjentów. Po to działamy w bardzo trudnym reżimie kwarantanny tak naprawdę całego społeczeństwa. Po to apele i prośby abyśmy nie wychodzi do dużych skupisk ludzkich. Bardzo dziękuję za dużą odpowiedzialność, którą Polacy wykazują - powiedział Szumowski.

Chorzy będą mogli być leczeni w domu

Szef resortu zdrowia podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej, że sieć szpitali zakaźnych jednoimiennych "może się dalej rozszerzać". Możemy kolejne szpitale włączać do sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych - już nie mówię o oddziałach zakaźnych, które są w gotowości już od dawna - po to, żeby wszyscy pacjenci, którzy naprawdę będą mieli chorobę i stan wymagający hospitalizacji, mieli gdzie się leczyć - powiedział minister.

Szumowski poinformował, że "przechodzimy w tryb kolejnej drabinki epidemicznej". Od tego czasu pacjenci, którzy nawet mają potwierdzony wynik dodatni, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogli przechorować tę chorobę w izolacji domowej bądź w innej izolacji. Oczywiście, tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Tutaj nie ma decyzji administracyjnych. Ocena kliniczna pacjenta przez lekarza, personel, pielęgniarkę, ratownika jest decyzją kluczową - kto wymaga hospitalizacji, a kto może przechorować w warunkach mniejszego reżimu niż szpitalny - stwierdził minister.

Czym jest kwarantanna?

W kwarantannie są osoby zdrowe. Tym się różni kwarantanna od izolacji, że izolacja jest pacjenta chorego, kwarantanna jest pacjenta zdrowego, ale co do którego chcemy się upewnić, że jest zdrowy. W związku z tym czekamy przez czas inkubacji i potencjalnego wirusa - mówił Szumowski.

Podkreślił, że osoby są w kwarantannie po to, by potencjalnie nie zarazić innych. Czyli nie jest to czas na piłkę nożną na zewnątrz, nie jest to czas na stanie w kolejkach, nie jest to czas na wychodzenie z psem, ani kupowanie jedzenia. Można poprosić kogoś o dostarczenie tego jedzenia - tłumaczył.



Kwarantanna domowa oznacza kwarantannę - odizolowanie - apelował minister zdrowia.