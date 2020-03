"Zamknęliśmy drzwi muzeum, ale nie zamykamy sztuki". Dziś 12 marca Muzeum Narodowe w Krakowie rusza z internetowym cyklem #wdomuzesztuką. Muzeum Powstania Warszawskiego dzwoni do powstańców i namawia młodzież "zadzwoń do babci/dziadka". A Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zaczęło akcję #wirtualnemuzeum.

Muzeum Narodowe w Krakowie, zdj. ilustracyjne / Jacek Bednarczyk / PAP

Muzeum Narodowe w Krakowie od 16 marca będzie przybliżać on-line wybrane obiekty ze swoich zbiorów. A na portalu placówki dostępnych jest aż 130 tysięcy obiektów z kolekcji muzeum. To i "Dama z gronostajem" Leonardo Da Vinci, i "Szał" Władysława Podkowińskiego, i "Krajobraz z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie" Rembrandta. Ale to również dzieła Matejki, Gierymskiego czy Nowosielskiego.

Znawcy sztuki, i tej wizualnej i tej teatralnej podkreślają, że nic nie zastąpi kontaktu z żywą sztuką. Ale sytuacja jest nadzwyczajna, drzwi wielu placówek kulturalnych przez najbliższe dni będą zamknięte - stąd nietypowe pomysły na obcowanie w kulturą.



Muzeum Powstania Warszawskiego dzwoni do powstańców. Uruchomiło zdalne dyżury, by kontaktować się ze swoimi podopiecznymi, którzy w związku z epidemią koronawirusa są w grupie najwyższego ryzyka. Wszystko dlatego, że od zawsze traktujemy się nawzajem jak ważnych członków rodziny - mówi RMF FM Paweł Ukielski, zastępca dyrektora muzeum. Opowiadał też na naszej antenie o akcji "zadzwoń dla dziadka/babci". Chodzi o to, by młodzież telefonowała do najbliższych seniorów, którzy z powodu zagrożenia epidemicznego nie wychodzą z domów, wielu z nich dokucza samotność i lęk.

Muzeum Powstania Warszawskiego będzie zamknięte do odwołania. Swoją ofertę edukacyjną i kulturalną przeniosło do przestrzeni wirtualnej. Uczniowie i studenci od 16 marca uczestniczyć w lekcjach historii on-line, a rodzice z dziećmi znajdą propozycje na wartościowe spędzenie czasu podczas pobytu w domach. W ramach zajęć edukacyjnych placówka proponuje lekcje o Powstaniu Warszawskim, warsztaty plastyczne, Q&A o Powstaniu oraz opowieść o historii Warszawy w zderzeniu z epidemiami, które dotykały stolicę na przestrzeni stuleci. W bloku treści kulturalnych znajdą się m.in. historie tajnych agentów Polskiego Państwa Podziemnego, wykłady o architekturze, spotkania z cyklu Warszawa Dwóch Powstań, opowieści o archiwalnych fotografiach, wykłady o Warszawie Leopolda Tyrmanda.



Od poniedziałku 16 marca również Muzeum Archeologiczne w Biskupinie rozpoczyna akcję #wirtualnemuzeum. W jej ramach odbędą się m.in. audycje na żywo. Muzealnicy obiecują, że pokażą zakamarki muzeum, opowiadając przy tym ciekawe historie z przeszłości. W programie będą transmisje na żywo oraz audycje. Muzeum udostępni również materiały edukacyjne z opisami proponowanych zajęć. Będą mogli wykorzystać je rodzice do zabawy ze swoimi dziećmi.