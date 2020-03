"Polska bierze udział w unijnym wspólnym przetargu na zakup respiratorów i odczynników do testów na koronawirusa" – powiedział naszej dziennikarce rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

W piątek minął termin zgłaszania zapotrzebowania - dowiedziała się nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Polska będzie uczestniczyć we wspólnym przetargu po raz pierwszy.

Porozumienie o mechanizmie wspólnych zakupów minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał 10 dni temu. Pierwszy przetarg na maseczki i środki ochrony osobistej odbył się więc jeszcze bez Polski. Wzięło w nim udział 20 krajów. Komisja Europejska zapowiada jednak kolejny wspólny przetarg na środki ochronne w którym Polska będzie już mogła uczestniczyć. Przetarg ten zorganizujemy tak szybko jak to możliwe - powiedział dziennikarce RMF FM jeden z urzędników Komisji. Bruksela stosuje przyśpieszone procedury.

Europa stała się epicentrum pandemii. Liczba wszystkich dotąd odnotowanych infekcji na naszym kontynencie przekroczyła już 75 tys. i w najbliższym czasie będzie większa, niż wszystkich dotychczasowych przypadków w Chinach. Wskazuje na to utrzymujące się tempo wzrostu infekcji.

Dyrektor WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że w Europie rejestruje się więcej zakażeń, niż w szczycie epidemii w Chinach. W okresie zaledwie jednego dnia 15 marca przybyło w Europie prawie 10 tys. nowych infekcji.



Najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie w poniedziałek rano było prawie 25 tys. zakażeń i ponad 1,8 tys. zgonów. W tym kraju 15 marca liczba zakażeń zwiększyła się aż o 3,5 tys., w trzech wcześniejszych dniach - o 3 tys. w ciągu jednej doby. Pierwszy przypadek odnotowano tam 31 stycznia 2020 r., a do 20 lutego wykryto jedynie dwa kolejne zakażenia.



W Europie kolejne kraje o największej liczbie zakażeń to Hiszpania (8 tys.), Niemcy (około 6 tys.) oraz Francja (5,5 tys.). Tempo wzrostu zakażeń przynajmniej na razie jest tam jednak mniejsze, niż w we Włoszech. Poza naszym kontynentem najwięcej przypadków odnotowano w Iranie (13 tys.) oraz w Korei Południowej (ponad 8,2 tys.). Jednak w Korei Południowej sytuacja od kilku dni się stabilizuje, natomiast w Iranie liczba zakażeń nadal rośnie. W Chinach epidemia jak na razie wygasła, w ciągu doby odnotowuje się tylko pojedyncze przypadki infekcji, w niedzielę było ich 22.



W Polsce odnotowano 150 zakażeń koronawirusem. Trzy osoby zmarły.