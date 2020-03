Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia będzie częściowo obsługiwana przez voicebot'a - inteligentnego asystenta. Zdradził to w rozmowie z Onetem minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Marek Zagórski był pytany w rozmowie z Onetem o ewentualne wprowadzenie stanu wyjątkowego w ramach walki z koronawirusem. Nie rozważałem tego - przyznał. Pewnie kwestia dyskusyjna. Nie wiem, w czym by to nam pomogło - dodał.



Specustawa daje nam całkiem sporo narzędzi, które możemy stosować szybko. Pozwoliła nam kupić rozwiązanie polskiego startupu dotyczące voicebot’a, który będzie częściowo obsługiwał infolinię NFZ - zdradził szef resortu cyfryzacji. Jak tłumaczył, automat da odpowiedź na część pytań podstawowych, przy których nie jest wymagana konsultacja ze specjalistą. Chcemy też zapewnić, żeby konsultantów - niemedycznych i medycznych - było jak najwięcej - oświadczył Zagórski.



Numer infolinii NFZ dot. koronawirusa /pixabay.com /Pixabay

Gość Onetu odniósł się też do działań związanych z cyfryzacją w edukacji. Trochę żartuję, że to, co planowaliśmy na trzy lata, robimy w trzy dni - powiedział Zagórski. Poza pojedynczymi przypadkami, wszyscy uczniowie mają dostęp do internetu. Korzystają z niego głównie za pomocą smartfonów. To też jest wyzwanie, żeby przygotowywać materiały i zajęcia, które będą wykorzystywały ten fakt - tłumaczył.