Wszelkiego rodzaju witaminoterapie czy inne usługi obiecujące skuteczną ochronę przed zakażeniem koronawirusem lub wyleczenie z wywoływanej przez niego choroby, nie mają pokrycia w dowodach medycznych – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Rzecznik przypomina, że aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.



Chmielowiec akcentuje, że wszelkiego rodzaju witaminoterapie, programy zdrowotne czy inaczej nazywane usługi, oferowane na rynku medycznym lub pozamedycznym - obiecujące skuteczną ochronę przed zakażeniem lub wyleczenie choroby wywoływanej przez koronawirusa, nie mają pokrycia w dowodach medycznych.



Rzecznik zaznacza, że korzystanie z tego typu usług może okazać się niebezpieczne i kosztowne.

"Wyjątkowo nieuczciwe i nieetyczne"

Podkreśla też, że wykorzystywanie obecnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych jest wyjątkowo nieuczciwe i nieetyczne.



Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że podejmuje działania w odniesieniu do takich przypadków, stosownie do posiadanych kompetencji oraz kieruje zawiadomienia do odpowiednich organów.



Od weekendu w Polsce w związku z koronawirusem obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Wiarygodne zalecenia, jak ograniczać ryzyko zakażenia i co robić, gdy je podejrzewamy znaleźć można m.in. na stronach sanepidu oraz resortu zdrowia.