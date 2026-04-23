Lotniskowiec USS George H.W. Bush kieruje się w pobliże Bliskiego Wschodu, obecnie znajduje się na Oceanie Indyjskim - poinformowała w czwartek amerykańska armia. Wcześniej rozmieszczone zostały tam dwa inne lotniskowce.

Lotniskowiec USS George H.W. Bush

Armia USA podała, że USS George H.W. Bush jest już w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie. Tym samym zwiększa to do trzech liczbę amerykańskich lotniskowców w tym regionie. Wcześniej w pobliżu Bliskiego Wschodu rozmieszczone zostały lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

W zeszłym tygodniu dziennik "Washington Post" podał, że w najbliższych dniach Stany Zjednoczone wyślą tysiące dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód, by zwiększyć presję na Iran i nakłonić go do zawarcia porozumienia. Zdaniem gazety wysyłane siły obejmują około 6 tys. żołnierzy na pokładzie lotniskowca USS George H.W. Bush oraz kilka eskortujących go okrętów wojennych.

Kłopoty USS Gerald R. Ford

Przypomnijmy, że najpotężniejszy okręt wojenny świata, USS Gerald R. Ford (CVN-78), został wycofany z Bliskiego Wschodu i zawinął 30 marca do chorwackiego portu w chorwackim Splicie. Powodem był pożar, który wybuchł na nim 12 marca. Akcja gaśnicza trwała ponad 30 godzin, a w jej wyniku ponad 200 marynarzy wymagało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. W wyniku pożaru zniszczonych zostało siedem przedziałów mieszkalnych.

USS Gerald R. Ford powrócił jednak do operacji "Epicka Furia" po pięciodniowej wizycie w w Splicie.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę z Iranem. Jej konsekwencje to m.in. tocząca się na terytorium Libanu wojna Izraela z Hezbollahem, a także blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie.