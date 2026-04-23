Nawet 2 mln euro dotacji może stracić wenecka Fundacja Biennale - zagroziła w czwartek Komisja Europejska, która skierowała pismo do fundacji w tej sprawie. To pokłosie otwarcia rosyjskiego pawilonu w tegorocznej edycji wydarzenia, która rozpoczyna się 9 maja. Organizator ma 30 dni, aby odpowiedzieć KE, po czym rozstrzygnie się decyzja ws. funduszy.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.
Unijne środki miały wesprzeć trzy kolejne edycje weneckiego Biennale Sztuki. Nad fundacją odpowiedzialną za organizację tego wydarzenia wisi jednak widmo utraty tych funduszy - bezpowrotnie.
Komisja Europejska przekazała w czwartek Fundacji Biennale w Wenecji pismo, w którym poinformowała, że zamierza zawiesić lub odebrać jej 2 mln euro dotacji. Wszystko to z uwagi na zezwolenie na otwarcie pawilonu rosyjskiego podczas tegorocznej edycji wydarzenia, która rozpocznie się 9 maja.
Jak przekazał rzecznik KE Thomas Regnier, to krok wynikający z wcześniejszych deklaracji Komisji. Wstrzymanie środków zapowiedziała bowiem już wcześniej wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen, a wtórował jej komisarz UE ds. kultury Glenn Micallef.
List do Fundacji Biennale wystosowało również 22 ministrów państw Unii, w tym szefowa polskiego resortu kultury Marta Cienkowska. Zaapelowali o ponowne rozważenie udziału Rosji w międzynarodowej wystawie.
W tym tygodniu temat był też na agendzie rozmów w Luksemburgu, gdzie omawiali go unijni ministrowie spraw zagranicznych. Zapowiedź odebrania środków powtórzyła także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
Fundacja Biennale ma teraz 30 dni na udzielenie odpowiedzi i wytłumaczenie się ze swojej decyzji o zezwoleniu Rosji na udział w wydarzeniu - poinformował rzecznik Regnier.
Jeśli odpowiedź Biennale nie będzie satysfakcjonująca, to, jak już wcześniej zapowiadaliśmy, zamierzamy zawiesić lub rozwiązać umowę - zapowiedział rzecznik, dodając, że z unijnej dotacji nie wydano jeszcze ani jednego euro.
Rosja była nieobecna podczas poprzednich edycji Biennale w 2022 i 2024 roku z powodu napaści na Ukrainę. Jak zaznaczył w czwartek rzecznik Regnier, stanowisko KE w tej sprawie jest jasne i że instytucja zdecydowanie potępia fakt, że Fundacja Biennale zezwoliła na ponowne otwarcie rosyjskiego pawilonu.
Przyznał też, że KE skontaktowała się w tej sprawie także z rządem Włoch w nadziei, że on także zbada sprawę.
Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź, którą obecnie analizujemy - powiedział.
Kierownictwo weneckiego biennale w kwietniu wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że wszystkie jego działania były zgodne z prawem włoskim i międzynarodowym.