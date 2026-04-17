Były premier Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie, które ma skupiać osoby niezadowolone z obecnych propozycji politycznych po - szeroko pojętej - prawej stronie sceny politycznej. Stowarzyszenie Rozwój Plus wywołało burzliwą dyskusję wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz podzieliło środowisko partii. Wewnętrzne napięcia i możliwe konsekwencje dyscyplinarne stają się coraz bardziej widoczne.

Mateusz Morawiecki / PAP

Rozwój Plus - co wiadomo o stowarzyszeniu Morawieckiego?

Mateusz Morawiecki 15 kwietnia ogłosił zapowiadane wcześniej powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus , które - jak podkreślił - ma być miejscem wymiany doświadczeń i inicjowania działań na rzecz rozwoju kraju.

Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski - zaznaczył były premier w rozmowie z Wirtualną Polską.

W krótkim czasie deklarację przystąpienia do inicjatywy wyraziło blisko 50 parlamentarzystów, w tym 40 posłów oraz senatorowie i europosłowie.

Kto dołączył do inicjatywy Morawieckiego?

Nazwiska polityków, którzy weszli w skład stowarzyszenia Rozwój Plus, opublikował Dziennik Gazeta Prawna. Są to między innymi (w kolejności alfabetycznej):

Izabela Antos,

Anna Baluch,

Ryszard Bartosik,

Waldemar Buda,

Zbigniew Chmielowiec,

Michał Cieślak,

Janusz Cieszyński,

Elżbieta Duda,

Michał Dworczyk,

Robert Gontarz,

Marcin Gwóźdź,

Marcin Horała,

Paweł Jabłoński,

Fryderyk Kapinos,

Łukasz Kmita,

Maria Koc,

Wiesław Krajewski,

Andrzej Kryj,

Krzysztof Kubów,

Anna Kwiecień,

Krzysztof Lipiec,

Grzegorz Lorek,

Marzena Machałek,

Grzegorz Macko,

Mateusz Morawiecki,

Piotr Müller,

Daniel Obajtek,

Monika Pawłowska,

Grzegorz Puda,

Paweł Rychlik,

Łukasz Schreiber,

Olga Semeniuk-Patkowska,

Sławomir Skwarek,

Mirosława Stachowiak-Różecka,

Krzysztof Szczucki,

Szymon Szynkowski vel Sęk,

Agnieszka Ścigaj,

Ryszard Terlecki,

Ireneusz Zyska.

Wewnętrzne podziały w PiS. Reakcje i kontrowersje

Nowe stowarzyszenie spotkało się z mieszanymi reakcjami w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Część polityków, zwłaszcza utożsamianych z tzw. frakcją "harcerzy" - środowiska skupionego wokół byłego premiera Morawieckiego - widzi w stowarzyszeniu Rozwój Plus szansę na poszerzenie elektoratu o wyborców centrowych.

Jednocześnie pojawiają się głosy, że inicjatywa ta jest formą wyodrębnienia się zwolenników Morawieckiego i sygnałem dla kierownictwa partii o istnieniu wewnętrznych różnic.

Nie brakuje krytyki ze strony polityków związanych z prezesem PiS. Według jednego z informatorów Polskiej Agencji Prasowej, utożsamianego ze zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego, "masa ludzi została złapana do tego stowarzyszenia, nie mając pojęcia na co się pisze".

Dzisiaj wiele osób chce się z niego wycofać, bo zostali wmanewrowani w coś, co im zupełnie nie odpowiada - podkreślił rozmówca agencji.

Statut PiS a nowe stowarzyszenie. Będą konsekwencje?

Rzecznik partii Rafał Bochenek podkreślił w czwartek 16 kwietnia, że działalność w stowarzyszeniu Rozwój Plus jest niezgodna ze statutem PiS i może rodzić konsekwencje.

Ta działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne i to wynika bezpośrednio ze statutu PiS - mówił Bochenek. Przypomniał, że bez zgody władz partii członkostwo w organizacjach o sprzecznych celach jest zakazane.

Mateusz Morawiecki tego samego dnia po konferencji Bochenka zadeklarował, że nie zamierza wycofać się z projektu.

Nie zrezygnuję. To stowarzyszenie jest założone. Założyciele już wszelkie dokumenty podpisali, złożyli. Teraz już jest decyzja w rękach sądu rejestrowego, nie będę tego na pewno wycofywał - mówił były premier na antenie TV Republika, dodając, że zależy mu na dotarciu do nowych grup wyborców.

Morawiecki kolejnego dnia, w piątek 17 kwietnia o poranku, zapewnił również, że nie ma zagrożenia, by członkowie stowarzyszenia zostali wykluczeni z list wyborczych PiS.

Nie ma takiego zagrożenia, żeby ktoś nie był na listach Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wszyscy pracujemy w jednym kierunku. Nie ma żadnego takiego ultimatum. Jestem przekonany o tym, że pan prezes również doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że jedność jest absolutnie fundamentalna - powiedział rozmowie z telewizją wPolsce24.

Kaczyński: Miejsc na naszych listach nie będzie

Już kilka godzin po deklaracji Morawieckiego, że nie ma zagrożenia wykluczeniem z list wyborczych dla członków stowarzyszenia, około południa w piątek 17 kwietnia prezes PiS Jarosław Kaczyński jasno stwierdził, że nie będzie taryfy ulgowej.

Jeżeli ta działalność będzie kontynuowana, jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust osób bardzo ważnych, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, w takim razie jest to przedsięwzięcie partyjne - ocenił polityk.

Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Od końca listopada ubiegłego roku politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego nazywanymi "harcerzami" a grupą jego przeciwników zwaną "maślarzami", czy frakcją byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wraz z utworzeniem nowego stowarzyszenia narastające napięcia w formacji stają się coraz bardziej widoczne.

