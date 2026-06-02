Nowoczesny test genetyczny może uchronić tysiące kobiet z rakiem piersi przed niepotrzebną chemioterapią - wynika z międzynarodowych badań zaprezentowanych podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago. Dzięki analizie aktywności genów możliwe jest precyzyjne określenie, które pacjentki rzeczywiście skorzystają z leczenia cytostatykami, a które mogą go bezpiecznie uniknąć.

Badania wykazały, że aż 68 proc. pacjentek z wczesnym rakiem piersi i przerzutami do węzłów chłonnych nie wymaga chemioterapii.

To ważny krok w kierunku spersonalizowanego leczenia nowotworów piersi.

Badania kliniczne, prowadzone pod kierunkiem brytyjskich naukowców z University College London, objęły ponad 4,4 tysiąca kobiet z wczesną postacią raka piersi i przerzutami do sąsiednich węzłów chłonnych. Uczestniczki miały co najmniej 40 lat i pochodziły z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Australii, Nowej Zelandii oraz Tajlandii.

W ramach projektu OPTIMA wykorzystano test genetyczny Prosigna, który analizuje aktywność 50 genów związanych z rozwojem raka piersi. Pozwala to z dużą dokładnością przewidzieć ryzyko nawrotu choroby i określić, które pacjentki rzeczywiście potrzebują chemioterapii.

Chemioterapia tylko tam, gdzie to konieczne

Obserwacje trwały pięć lat. Wyniki są jednoznaczne: aż 68 proc. badanych uzyskało niski wynik w teście genetycznym, co oznaczało, że nie muszą być poddawane chemioterapii. Po pięciu latach przeżyło 93,6 proc. z nich - niemal tyle samo, co w grupie kobiet, którym test wskazał korzyści z chemioterapii (94,8 proc.).

Zdaniem autorów badania, stosowanie chemioterapii u pacjentek z niskim ryzykiem nawrotu nie przyniosłoby im istotnych korzyści, a jedynie naraziłoby na poważne skutki uboczne. Statystycznie, leczenie cytostatykami mogłoby pomóc jedynie 2 proc. z nich.

Nowy standard w personalizacji leczenia

Test genetyczny można wykonać zarówno po usunięciu guza, jak i po biopsji, ponieważ wymaga on jedynie niewielkiej ilości komórek nowotworowych. To kolejny krok w kierunku medycyny spersonalizowanej, w której leczenie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjentki.

Nasze badanie wykazało, że wiele pacjentek może bezpiecznie uniknąć chemioterapii, nie pogarszając przy tym ich rokowania - podkreśla prof. Rob Stein z University College London, główny autor badania.

Naukowcy zaznaczają, że nie wiadomo jeszcze, czy podobne efekty można uzyskać u młodszych kobiet, poniżej 40. roku życia. Odpowiedź na to pytanie ma przynieść kolejny etap badań OPTIMA, którego wyniki poznamy za kilka lat.